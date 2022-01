Nadal inicia briga por 21º Grand Slam com vitória na estreia do Australian Open

Rafael Nadal começou sua perseguição ao 21º título de Grand Slam com uma vitória por 3 sets a 0 sobre o americano Marcos Giron no Aberto da Austrália, nesta segunda-feira. As parciais foram 6-1, 6-4, 6-2.

Após a eliminação de Novak Djokovic e a ausência de Roger Federer, fora do torneio para continuar se recuperando de uma cirurgia no joelho direito, Nadal é o maior campeão de Grand Slam na disputa da chave masculina. O espanhol conquistou o Australia Open de 2019 e está empatado justamente com os dois rivais, cada um com 20 títulos de Grand Slam.

Nadal também está tentando se tornar o segundo homem na Era Aberta - e apenas o quarto homem - a ganhar cada um dos quatro títulos de simples do Grand Slam duas vezes. Djokovic completou a dobradinha ao conquistar seu segundo título em Roland Garros em 2021. Os australianos Roy Emerson e Rod Laver são os únicos outros homens que venceram cada Grand Slam em duas ou mais ocasiões.

O JOGO

Nadal perdeu pouco tempo para entrar em ação ao desmontar o americano no set de abertura. O tenista de 35 anos converteu seu primeiro break point no quarto jogo, com um momento de magia que deixou comentaristas e espectadores bastante empolgados.

Giron parecia ter a ideia do sexto cabeça de chave quando encontrou um backhand defensivo de Nadal com um forte voleio de forehand na rede. No entanto, Nadal mostrou uma cobertura insana da quadra para perseguir o chute e obter um extraordinário lance de backhand de um ângulo apertado.

Luta contra a Covid-19

Nadal perdeu a maior parte da segunda metade da temporada de 2021 com uma lesão no pé e, em dezembro, testou positivo para Covid-19. Durante sua entrevista na quadra com Jim Courier após sua partida de abertura, ele lembrou sua experiência desafiadora com o vírus.

- Os sintomas não foram bons. Fiquei quatro dias na cama e depois mais três dias destruído fisicamente. Depois disso comecei a me sentir um pouco melhor - comentou o tenista espanhol.

O espanhol disse que conseguiu "um ou dois treinos em casa" depois de receber um teste de PCR negativo antes de desembarcar para a Austrália para participar de um evento oficial. Ele disse que se sente melhor agora, mas não tinha certeza se o cansaço que estava sentindo estava relacionado a Covid ou à falta de partidas recentes.

- Eu não sei se às vezes você fica um pouco mais cansado por causa disso ou porque eu não estive em turnê nos últimos seis meses - disse.

Djokovic estava programado para jogar a última partida da noite de segunda-feira em Laver. Mas, em vez disso, o sérvio de 34 anos estava em um voo que pousou em Dubai para deportá-lo.

Estar devidamente vacinado é um requisito para qualquer pessoa - jogadores, treinadores, torcedores, entre outros - entrar no Melbourne Park para o torneio.

