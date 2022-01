Copa do Brasil mantém premiação e muda categorias: saiba quanto cada clube receberá em 2022

A Copa do Brasil estreia em 2022 com os clubes subdivididos novamente em três categorias financeiras. Há, contudo, mudanças no número de vagas e na distribuição das equipes em relação ao ano passado.

O Corinthians e o Fortaleza, por exemplo, "subiram" para a Libertadores em 2022, enquanto o Sport "caiu" para a última cota financeira - e receberá R$ 560 mil na primeira fase, ao invés de R$ 990 mil. Ao mesmo tempo, equipes como Atlético-MG e Flamengo mantiveram o "status" de Libertadores.

O Grupo 1 tem direito à maior premiação no início do campeonato: R$ 1,15 milhão somente por entrar em campo na primeira partida. A categoria contava com quatro equipes em 2021 e agora passa a ter seis. Ela abarca clubes que estão entre os 15 primeiros colocados no Ranking da CBF. Casos de Grêmio, Santos, São Paulo, Internacional, Ceará e Cruzeiro nesta temporada.

As outras duas categorias financeiras também passam por alterações porque "perderam" um participante em cada. O Grupo 2 tinha sete clubes e passa a ter com seis, enquanto o Grupo 3 tinha 69 e agora tem 68. Os valores, no entanto, estão mantidos e aumentam de acordo com o avanço na competição:

Grupo 1: R$ 1,15 milhão por disputar a primeira fase

Grupo 2: R$ 990 mil por disputar a primeira fase

Grupo 3: R$ 560 mil por disputar a primeira fase

Em caso de classificação, portanto, as equipes ainda recebem mais R$ 1,35 milhão (Grupo 1), R$ 1,07 milhão (no Grupo 2) e R$ 675 mil (no Grupo 3). A primeira rodada acontece em confronto único, e o empate classifica o clube visitante.

A distribuição das categorias obedece critérios de classificação que envolvem o Ranking de clubes da CBF e a participação na Série A do Brasileiro. Os acessos e rebaixamentos das equipes, portanto, provocam mudanças na distribuição das vagas.

O Sport, por exemplo, é o único clube "rebaixado" para a última categoria financeira. Recebeu R$ 990 mil pela disputa da primeira fase no ano passado, mas agora só tem direito a R$ 560 mil.

A maior parte dos clubes "rebaixados" aconteceu da categoria da Libertadores para o Grupo 1. São equipes que entraram direto nas oitavas de final da Copa do Brasil em 2021, mas agora disputam a primeira fase da competição. Caso de Grêmio, Santos, São Paulo, Internacional e Ceará.

O benefício da "entrada tardia" existe para todos os clubes classificados na Libertadores, além do melhor colocado na Série A e os campeões da Série B, Copa do Nordeste e Copa Verde.

Libertadores 2022: Atlético-MG, Athletico, Bragantino, Corinthians, Flamengo, Fortaleza e Palmeiras.

Melhor colocado na Série A (que não está na Libertadores): Fluminense

Campeão da Copa do Nordeste: Bahia

Campeão da Copa Verde: Remo

Campeão da Série B: Botafogo

Ao mesmo tempo, três clubes conseguiram o "acesso" da última categoria para o Grupo 2 - e passam a receber R$ 990 mil neste ano. É o caso de Goiás, Coritiba e Avaí. Nenhuma equipe subiu para o Grupo principal, mas ao menos três agora passam a integrar a categoria da "Libertadores": Corinthians, Fortaleza e Bragantino.

Grupos: saiba quanto cada clube receberá

Grupo 1: seis clubes recebem R$ 1,15 milhão por participar da primeira fase. Os clubes estão entre os 15 primeiros colocados no Ranking da CBF.

Grêmio

Santos

São Paulo

Internacional

Ceará

Cruzeiro

Grupo 2: seis clubes recebem R$ 990 mil por participar da primeira fase. São os clubes da Série A que estão abaixo do Top 15.

Atlético-GO

Cuiabá

Goiás

Juventude

Coritiba

Avaí

Grupo 3: são 68 clubes que recebem R$ 560 mil por participar da primeira fase. Eles estão inscritos na primeira fase, abaixo do top 15 e fora da Série A do Brasileiro.

Chapecoense

Vasco

Sport

Vitória

CRB

Ponte Preta

CSA

Vila Nova

Sampaio Corrêa

Paraná

Operário-PR

Guarani

Criciúma

Brasil de Pelotas

Náutico

Londrina

Paysandu

Figueirense

Oeste

ABC

Botafogo-SP

Tombense

Ferroviário

Volta Redonda

Manaus

Juazeirense

Brasiliense

Novorizontino

Altos

Mirassol

Campinense

Moto Club

São Raimundo-RR

Ferroviária

Salgueiro

Globo FC

União-MT

Sergipe

ASA

Cascavel

Bahia de Feira

Atlético-BA

Rio Branco-AC

URT

Portuguesa-RJ

Castanhal

Porto Velho

Sousa

Tocantinópolis

Operário-MT

Ceilândia-DF

Real Noroeste-ES

Nova Iguaçu

Lagarto

Trem-AP

Maricá-RJ

Glória-RS

Pouso Alegre

Azuriz-PR

Icasa

Grêmio Anápolis

Tuna Luso

Tuntum

São Raimundo-AM

Fluminense-PI

Humaitá-AC

Nova Venécia-ES

Costa Rica-MS





