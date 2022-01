Amuleto Bet e Atlético-GO renovam patrocínio máster

A Amuleto Bet e o Atlético Clube Goianiense orgulhosamente anunciam a renovação do acordo de patrocínio para toda a temporada de 2022.

Com o acordo, a marca Amuleto Bet, que tem a sorte como um dos seus motes principais, espera que 2022 seja que um ano de voos ainda mais altos para a agremiação goiana que vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série A pela terceira vez seguida.

Ao longo da temporada 2022, o Rubro-Negro será o único representante de Goiás na Copa Sul-Americana. No calendário ainda tem a Copa do Brasil e o Campeonato Estadual de Goiás, competição vencida 15 vezes ao longo de sua história.

Além da exposição da marca no principal espaço das camisas de jogo e de treino do clube goiano, o acordo continua a contemplar entregas físicas e digitais como placa de publicidade nos jogos com mando de campo do Atlético-GO, placas no Centro de Treinamento do Dragão, exposição da marca no backdrop na sala de imprensa, recorrentes publicações nos perfis nas mídias sociais oficiais do clube, banner no site oficial, inserções no telão do Estádio Antônio Accioly e outras.

Na visão de Thomas Carvalhaes, Diretor Regional Brasil & LATAM da Amuleto Bet, os resultados obtidos em campo projetam o Atlético-GO como um perfeito aliado para a Amuleto Bet em seus objetivos em 2022. Por conta disso, a renovação é vista com muita satisfação por todos.

“Todos nós da Amuleto Bet estamos muitos satisfeitos e felizes pela renovação da parceria com o Atlético-GO. É motivo de orgulho ser o patrocinador master do clube por mais um ano. O desempenho que a equipe teve nos últimos anos mostra a relevância do clube para o cenário nacional, o que faz com que nós tenhamos muita consideração por essa parceria. Juntos, clube e a Amuleto Bet, compartilhamos planos de expansão por toda a América Latina e, por si só, já faz sentido que a renovação acontecesse”, afirmou.

Uníssono, Adson Batista, Presidente Executivo do Atlético Clube Goianiense, celebrou a renovação por mais um ano.

“A Amuleto Bet se mostrou uma empresa muito séria e que tem agregado muito ao Atlético. Temos uma relação honesta e de parceria com eles, o que é muito importante. Espero que essa renovação nos auxilie ainda mais a realizar grandes campanhas e que juntos possamos elevar ainda mais os nomes tanto do Atlético quanto o da Amuleto Bet”, afirmou o mandatário do Rubro-Negro de Goiás.

Por fim, a Amuleto Bet aposta na essência do seu nome para se consolidar como a casa de apostas esportivas que leva sorte para as pessoas.

“Nosso objetivo não é competir com outras casas de apostas. O mercado brasileiro é grande o suficiente para tal. Nosso objetivo principal é nos solidificarmos como a casa de apostas esportivas dos brasileiros e ser aquela casa que leva a sorte para as pessoas. Essa é a nossa visão!”, concluiu Thomas Carvalhaes.