Vilas Olímpicas de Pequim 2022 recebem primeiras delegações

(Foto: Getty Images)





As primeiras delegações dos Jogos Olímpicos de Inverno começaram a se instalar nas Vilas Olímpicas de Pequim 2022 neste domingo. Ao todo são três os locais que receberão os atletas do mundo todo, duas na capital chinesa e outra em Zhangjiakou, cidade que fica a quase 200 quilômetros de Pequim. Esta ainda é a fase de pré-abertura das Vilas, que têm inauguração oficial prevista para esta quinta-feira, dia 27.

Imagens da televisão local no vídeo acima mostram as ruas cobertas de neve, visto que as temperaturas na China estão abaixo de zero. E quem enfrentou o frio primeiro e chegou a inaugurar o local foi a delegação da Suíça. Estados Unidos, Grã-Bretanha e Austrália também estão entre os primeiros países a se instalar. Autoridades de mais de 20 equipes também estavam presentes, incluindo China, Canadá e Finlândia, neste dia de pré-abertura.

Distribuição dos atletas por vilas

A vila de Zhangjiakou, que abrigará esqui freestyle e snowboard, biatlo, salto de esqui e esqui cross-country, montou seu próprio Salão de Exposições Culturais da China. As instalações de Zhangjiakou ficam na área de Taizicheng da cidade.

A Vila Olímpica de Pequim, a mais central, vai receber atletas de curling, jogadores de hóquei no gelo, patinadores artísticos, patinadores de velocidade e esquiadores freestyle e snowboarders competindo no big air.

Outros atletas ainda ficarão na Vila Olímpica de Yanqing, no extremo norte de Pequim, que fica 900 metros acima do nível do mar. Estes competirão no esqui alpino, luge, bobsled e eskeleton.

As três Vilas Olímpicas esperam acomodar entre atletas e oficiais de equipe ao todo 5,5 mil pessoas. Vale lembrar que os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022 começam no próximo dia 4 de fevereiro, data da cerimônia de abertura, e vão até o dia 20, com cobertura in loco do Esporte da Globo.

