Liverpool atravessa o Tottenham e avança para fechar com Luis Díaz

Parece que o Tottenham vai levar um "chapéu" na contratação do atacante Luis Díaz. O Liverpool fez ao Porto uma oferta que pode chegar a 60 milhões de euros (R$ 363,3 milhões), entre valores fixos e bônus. Os jornais de Portugal dão o negócio como certo, enquanto que na Inglaterra a transferência ainda não é considerada fechada.

Em comum, a informação de que tanto o jogador quanto o Porto aceitaram a proposta do Liverpool. A tendência é que o negócio seja selado nos próximos dias, já que a janela de inverno para transferências internacionais na Inglaterra fecha na segunda-feira. O clube inglês teria inclusive enviado uma delegação para encontrá-lo neste fim de semana.

De acordo com o jornal "A Bola", o técnico do Porto, Sérgio Conceição, ficou desagradado por perder o atacante, mas aceitou a sua saída diante das dificuldades financeiras do clube e do tamanho da proposta do Liverpool. O valor é abaixo da cláusula de rescisão (€80 milhões), mas foi aprovado pela diretoria da agremiação.

Luis Díaz se encontra no momento com a seleção da Colômbia, para a disputa das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Ele é um dos destaques do Porto, que lidera o Campeonato Português, com 53 pontos. O colombiano disputou 28 jogos pelo time português na atual temporada e marcou 16 gols.

