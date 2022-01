China anuncia suspensão da venda de ingressos para Olimpíadas de Inverno de Pequim

O Comitê Organizador das Olimpíadas de Inverno de Pequim anunciou a suspensão da venda de ingressos para o público geral. De acordo com a entidade, os ingressos serão distribuídos para grupos específicos, em uma medida de proteção diante da alta de casos de Covid-19 desde o fim do ano passado. O evento está previsto para começar no dia 4 de fevereiro.

Em setembro, o comitê já havia anunciado que não permitiria a entrada de espectadores internacionais nos Jogos. A China, desde então, impôs várias medidas rígidas como forma de prevenção ao vírus.

Distribuição ainda incerta

Os espectadores locais que receberem ingressos deverão passar por rigorosas medidas de prevenção ao Covid. O Comitê ainda não deu mais detalhes ou especificou como os ingressos serão distribuídos.

A China, que conseguiu conter em grande parte as infecções locais por Covid-19, está se esforçando para impedir a propagação de surtos dispersos da variante Omicron. As Olimpíadas, que serão realizadas na capital chinesa e na província vizinha de Hebei, ocorrerão em um "circuito fechado" que manterá os atletas e outros funcionários dos Jogos separados do público chinês em geral. A maioria dos participantes chegará em aviões fretados especiais.

Globo Esporte