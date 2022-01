Inter, Zenit e Yuri Alberto assinam acordo e alinham detalhes para venda do atacante

(Foto: Ricardo Duarte/Divulgação, Internacional)





Yuri Alberto, Inter e Zenit têm um acordado alinhavado para a transferência do atacante à Rússia. A proposta de 20 milhões de euros (R$ 124,7 milhões pela cotação atual) já foi aceita pelo time gaúcho, mas há a discussão de outros detalhes do contrato, como objetivos e o período que Yuri permanecerá em Porto Alegre antes de se transferir.

Há um documento entre as partes firmado. Se um dos envolvidos desistir do negócio, uma multa prevista será acionada. As tratativas avançam. A expectativa é definir a situação ainda nesta semana. Restaria ao camisa 11 viajar, realizar exames médicos e assinar o contrato.

O Inter pretende manter 10% dos direitos de uma futura venda, porém, o Zenit não está disposto a liberar esta fatia.

Gaúchos e russos debatem também o prazo de liberação de Yuri. O Zenit, inclusive, abre margem a oferecer mais um valor para sacramentar a negociação e contar com o jogador de 20 anos imediatamente. Hoje, a equipe já conta com os oito estrangeiros permitidos pelo campeonato local.

- Hoje há uma proposta importante e estamos avaliando. Nossa ideia é que (Yuri) não saia agora. Combinamos com estafe e família que permanecesse, pelo menos, até a metade do ano – disse o presidente Alessandro Barcellos em entrevista à Rádio Atlântida.

O Colorado é detentor de 75% dos direitos de Yuri Alberto. Outros 25% são divididos entre o Santos, André Cury, empresário do atacante, e o próprio jogador.

Nos últimos dias, a Fiorentina, da Itália, chegou a manifestar interesse no jogador. Entretanto, as tratativas avançadas dos russos impediram um movimento mais agressivo.

Enquanto as partes tentam desatar os nós, o atacante trabalha com o grupo de Alexander Medina no Centro de Treinamentos do Parque Gigante. O Cacique, todavia, já testa alternativas, com Wesley Moraes no comando do ataque.

No Inter desde 2020, Yuri Alberto já disputou 84 partidas, com 30 gols. O vínculo com o Colorado vigora até metade de 2025.

Globo Esporte