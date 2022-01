Djokovic volta a ser detido em hotel de imigrantes e aguarda audiência final

(Foto: Graham Denholm/Getty Images)





Novak Djokovic está de volta ao Park Hotel, instalação na qual ficou detido assim que desembarcou na Austrália. Com o visto suspenso pela segunda-feira, o sérvio terá seu destino julgado por uma corte completa em sessão extraordinária realizada em Melbourne neste domingo (21h30 de sábado à noite, no horário de Brasília).

Djokovic foi levado de volta ao local horas depois de o Ministro da Imigração, Alex Hawke, confirmar a revogação do visto do tenista. Ele usava uma máscara branca e aparentava tranquilidade nas imagens captadas pelas televisões australianas ao longo do trajeto.

Apesar da revogação do visto, a deportação do número 1 do mundo não foi autorizada imediatamente. O destino dele será definido por um juro da Corte Federal composto por três membros: James Allsop, Anthony Besanko e David O'Callaghan. O veredicto deve ser definitivo.

A defesa do número 1 do mundo afirma que Djokovic não fez campanha contra a vacinação apesar de ter se posicionado publicamente contra a obrigatoriedade da vacina contra a Covid. A imunização é um requisito para a participação no Australian Open, mas o tenista conseguiu uma autorização de exceção médica concedida pelos organizadores do Grand Slam por ter sido infectado pelo coronavírus em dezembro.

- O Sr. Hawke escolheu remover da Austrália um homem de boa reputação e prejudicar sua carreira por causa dos comentários que Djokovic fez em 2020. Ele não tem base racional para dizer que a decisão que toma é para evitar maior sentimento antivacina, que ele está tentando minimizar. É patentemente irracional que Djokovic excite o sentimento antivacinação. É uma abordagem radicalmente nova do governo federal - disse Nicholas Wood, advogado de Djokovic.

O Australian Open agendou a estreia de Djokovic no Grand Slam para esta segunda-feira, contra o também sérvio Miomir Kecmanovic. O horário do jogo ainda está indefinido. Em todo caso, antes o número 1 do mundo precisa ter seu visto aprovado novamente.

Vale destacar que na última quarta-feira, o sérvio admitiu não ter cumprido isolamento após testar positivo para a Covid e que houve um erro no preenchimento do formulário apresentado na imigração. Além disso, a revista alemã Der Spiegel levantou suspeitas sobre os exames do tenista.

Globo Esporte