Transfer ban: Cruzeiro tem apenas 15 atletas regularizados a dois dias de estreia na temporada 2022

(Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)





O Cruzeiro tem até esta terça-feira, segundo regulamento específico do Campeonato Mineiro, para registrar as 10 contratações anunciadas para a temporada e tê-las disponível na estreia em 2022, contra a URT, às 17h (de Brasília), no Independência. Neste momento, apenas 15 atletas estão regularizados.

O levantamento tem como base os 28 jogadores que estão treinando na Toca da Raposa e/ou prestes a ser anunciado pelo clube. O Cruzeiro pode puxar jogadores que estavam participando da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Há seis, inclusive, já entregues ao profissional. Mas eles não estavam treinando com Paulo Pezzolano.

Jogadores anunciados ou perto de serem: Rafael Cabral, Gabriel Brazão, Gabriel Dias, Maicon, Mateus Silva, Sidnei, Filipe Machado, Pedro Castro, Willian Oliveira, João Paulo, Edu e Waguininho

O clube mineiro prometeu resolver, em breve, a situação do transfer ban, que o impede de registrar atletas desde o fim de junho de 2021. Mas, até o começo desta segunda-feira, não anunciou a resolução do problema da dívida que chega aos R$ 22 milhões.

Neste momento, o Cruzeiro tem um problema para a defesa. Só tem disponível dois jogadores da base, que vem treinando, como opção para o gol: Ezequiel e Otávio. Poderá aproveitar, por exemplo, Denivys, goleiro da Copinha. Lucas França, então primeira opção, está de saída do clube e não vem treinando.

Para a zaga, a situação é ainda pior. Dos que estão treinando, apenas Eduardo Brock e Pedro Nardoci (base) estão aptos. Mas, na pré-temporada, o defensor chegou a treinar separado, seguindo uma programação específica. Maicon, Mateus Silva e Sidnei fazem parte dos reforços contratados.

No meio de campo, Pezzolano ainda pode recorrer à formação que terminou a temporada com Lucas Ventura, Adriano e Giovanni. No ataque, tem disponível três atletas: Thiago, Vitor Leque e Bruno José. Todos remanescentes do ano passado.

Além dos atletas contratados, o Cruzeiro ainda tem o desfalque de Marcelo Moreno, com a seleção boliviana para jogos das Eliminatórias. Tem também Marcelinho, contratado para o Sub-20, mas que não foi regularizado por causa do transfer ban.

Elenco do Cruzeiro que vem treinando (ou prestes a ser anunciados) na Toca da Raposa:

Goleiros: Rafael Cabral, Gabriel Brazão, Ezequiel e Otávio

Laterais: Rômulo, Gabriel Dias, Matheus Pereira e Rafael Santos

Zagueiros: Maicon, Sidnei, Mateus Silva, Eduardo Brock e Pedro Nardoci

Volantes: Adriano, Lucas Ventura, Willian Oliveira, Filipe Machado, Pedro Castro

Meias: Giovanni, Marco Antônio, João Paulo

Atacantes: Thiago, Vitor Leque, Bruno José, Edu, Waguininho, Marcelinho e Marcelo Moreno



Globo Esporte