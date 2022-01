Kansas City Chiefs atropela Pittsburgh Steelers por 42 a 21 e avança à semifinal

Apesar de um início que sugeria um jogo complicado, Patrick Mahomes jogou para 404 jardas e cinco touchdowns, Travis Kelce pegou um passe de TD e jogou outro, e o Kansas City Chiefs enviou o quarterback de Pittsburgh Ben Roethlisberger para sua aposentadoria antecipada com uma derrota por 42 x 21 do Pittsburgh Steelers na rodada de wild card dos playoffs na noite deste domingo. Agora os Chiefs enfrentam o Buffalo Bills pela semifinal da AFC da NFL.

O jogo pode ser apontado como uma recordação da campanha no Super Bowl de 2018. Isso pelo fato dos Chiefs terem iniciado a partida em uma notável lentidão. Mas depois... Veio uma verdadeira avalanche de pontos. Patrick Mahomes foi o grande nome do confronto. Byron Pringle recebeu passes para touchdown de Mahomes e Kelce, e Jerick McKinnon e Tyreek Hill também marcaram recepções quando os Chiefs (13-5) começaram a busca pelo terceiro título consecutivo da AFC em grande estilo.

Kansas City chutou três vezes e cometeu dois turnovers em suas primeiras cinco posses. Os Chiefs ficaram para trás por 7 a 0 quando TJ Watt devolveu o fumble de Darrel Williams em 26 jardas para marcar. A pontuação despertou os Chiefs anteriormente adormecidos, que passaram a marcar touchdowns em seis posses consecutivas. Cinco touchdowns vieram do braço direito de Patrick Mahomes, que jogou para mais de 400 jardas para enviar os Chiefs para a rodada divisional. Foi um jogo final difícil para Pittsburgh e o quarterback Ben Roethlisberger, que, em sua partida de despedida dos campos, mais uma vez mostrou sua resiliência ao liderar os Steelers em duas tentativas de gols no final.

Os Chiefs abriram uma vantagem de 21-7 no intervalo no passe de 48 jardas de Mahomes para Travis Kelce, que empatou um recorde da NFL ao chegar a 100 jardas em quatro jogos consecutivos de playoffs. O ataque de Kansas City terminou o jogo com dois touchdowns rápidos para iniciar o segundo tempo. O ataque dos Steelers finalmente acordou depois disso, mas já era tarde demais.

Roethlisberger, que admitiu que os Steelers (9-8-1) “não eram um time de futebol muito bom” esta semana, não foi muito bom por si só. O quarterback de 39 anos teve 29 de 44 para 215 jardas com dois passes de TD sem sentido no final do jogo, fornecendo a coda de uma carreira que inclui seis viagens ao Pro Bowl e duas vitórias no Super Bowl.

A exibição de gala do Kansas City

Depois que os Steelers marcaram pela quinta vez consecutiva, os Chiefs inexplicavelmente fizeram com que o wide receiver Mecole Hardman fizesse um snap, em vez de seu quatro vezes quarterback do Pro Bowl. Darrel Williams errou a troca, a bola quicou para TJ Watt e o pass rusher All-Pro dos Steelers devolveu o fumble 24 jardas para um touchdown.

A jogada deve ter despertado Mahomes, que anteriormente havia feito sua primeira escolha em seis jogos de playoffs em casa na carreira. Ou talvez só tenha o deixado zangado. Ele respondeu completando seus seis passes seguintes, fechando um drive de 76 jardas com um movimento desleal para McKinnon que empatou o jogo. Então o jovem quarterback brilhante encontrou Pringle no canto da end zone para marcar um gol - e ele colocou um ponto de exclamação no meio-campo ao acertar Kelce com um touchdown de 48 jardas.

Em menos de seis minutos, Mahomes e os Chiefs transformaram um déficit de sete pontos em uma vantagem de 21 a 7. Roethlisberger foi cinco de 14 para 24 jardas no primeiro tempo e Pittsburgh teve 55 jardas de ataque total.

Quanto aos Chiefs, sua comemoração começou para valer depois que Mahomes os liderou em um quarto TD consecutivo para começar o segundo tempo. O jogo foi tão risonho a essa altura que, quando Tyreek Hill foi descartado perto da linha do gol, Mahomes simplesmente lançou seu próximo passe no terceiro gol para o atacante Nick Allegretti. Hill conseguiu sua captura de TD eventualmente; veio depois que o novato dos Steelers, Najee Harris, perdeu um fumble pela primeira vez em toda a temporada.

Os Chiefs também marcaram gols - a mãe de Kelce, que começou o dia assistindo seu outro filho, o pivô Jason, e seus Eagles perderem em Tampa Bay - viu o filho mais novo lançar um passe para touchdown no quarto quarto. A essa altura, os Chiefs marcaram tantas vezes que tiveram que postar uma mensagem nos painéis de vídeo do Arrowhead Stadium que ficaram sem fogos de artifício.

Próxima parada

Os Chiefs recebem Buffalo no próximo domingo à noite, pela semifinal da AFC na NFL, para uma revanche de um jogo que os Bills venceram por 38 a 20 em outubro.

Globo Esporte