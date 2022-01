Flamengo faz proposta ao Manchester United para comprar os direitos de Andreas Pereira

(Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)





Depois de resolver a situação de Thiago Maia, o Flamengo tenta agora garantir a permanência de outro volante: Andreas Pereira. O clube fez uma proposta ao Manchester United para comprar os direitos econômicos e aguarda um retorno.

A informação foi publicada pela "TNT Sports" e confirmada pelo ge. No contrato de empréstimo ao Flamengo, até o meio deste ano, os ingleses estipulam o valor de 20 milhões de euros (cerca de R$ 126 milhões) para a transferência em definitivo, mas a proposta rubro-negra é bem abaixo desta quantia.

A tendência é de que o United faça uma contraproposta e que a negociação tenha mais capítulos. No orçamento do Flamengo para esta temporada, estão previstos 16 milhões de euros para compra de direitos de atletas. Para adquirir os 50% de Thiago Maia, o clube vai pagar cerca de 4 milhões de euros, parcelados em três anos.

O Flamengo ainda não anunciou reforços para 2022. Na apresentação de Paulo Sousa, o vice de futebol do clube, Marcos Braz, afirmou que não vê o clube atrás dos principais adversários por ainda não ter feito contratações de atletas.

- Cada clube tem sua demanda, e nossa principal era contratar um técnico - disse Braz.

Andreas Pereira, de 26 anos, apareceu com destaque na base do PSV e transferiu-se ainda adolescente para o Manchester United. Estreou no time principal em 2014, mas nunca conseguiu ter grande sequência na primeira equipe do United. Chegou a ser emprestado a Granada, Valencia e Lazio antes do acerto com o Flamengo, em agosto de 2021, por empréstimo de um ano.

Com a camisa rubro-negra, conquistou rapidamente espaço no time titular. Até agora, marcou cinco gols em 24 partidas pelo Flamengo, incluindo a quebra de um longo jejum da equipe sem gol de falta. No entanto, o momento mais marcante de sua passagem até o momento é o erro grave no lance que originou o gol da vitória do Palmeiras na final da Libertadores. A falha, porém, não mudou a ideia da diretoria de tentar a contratação do jogador em definitivo.

