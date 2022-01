NFL: Burrow supera Mahomes, Bengals viram sobre os Chiefs e vão ao Super Bowl

(Foto: Jamie Squire/Getty Images)





Com um field goal de 28 jardas na prorrogação, após interceptação em passe do astro Patrick Mahomes, o Cincinnati Bengals bateu o Kansas City Chiefs por 27 a 24 e está no Super Bowl. O momento maior do esporte dos Estados Unidos acontece no próximo dia 13 de feveireiro. O adversário sai do confronto entre San Francisco 49ers e Los Angeles Rams, que jogam ainda neste domingo. É a primeira vez desde 1989 que os Bengals chegam à decisão do futebol americano.

E foi em grande estilo: num Arrowhead Stadium lotado em Kansas City, com 21 a 3 contra no placar no primeiro tempo e diante do quarterback apontado como o sucessor de Tom Brady, que deve anunciar a aposentadoria em breve. Para completar, os Bengals ainda perderam o sorteio no início da prorrogação. Um touchdown definiria o jogo para os Chiefs.

- Nossa defesa foi inacreditável no segundo tempo. Grande plano de jogo. Não sei o que dizer. Quando você perde o sorteio para esses caras [na prorrogação], você volta para casa. Mas nossa defesa fez o que precisava. Grande vitória para nós - afirmou Joe Burrow, quarterback dos Bengals, em seu terceiro jogo de pós-temporada na carreira de dois anos de NFL.

É a primeira vez que Mahomes perde a final da Conferência Americana (AFC). Nos dois últimos anos, ele havia levado Kansas City ao Super Bowl - venceu um e perdeu outro. A estrela dos Chiefs conseguiu 275 jardas, com três touchdowns e duas interceptações - ele só havia sido interceptado uma vez em todos os jogos de pós-temporada em casa na carreira. Do outro lado, Joe Burrow alcançou 250 jardas, com dois touchdowns e uma interceptação.

O JOGO

Primeiro tempo

A bola começou com o Cincinatti Bengals, que não teve sucesso na primeira campanha. Punt e bola entregue para o Kansas. Patrick Mahomes em campo e o ataque dos Chiefs já mostrou a força. Intercalando corridas com passes curtos, o time foi ganhando jardas e conquistando primeiras descidas. E depois de uma campanha impecável, Mahomes encontrou Tyreek Hill na end zone para marcar o primeiro touchdown da partida. Chiefs 7 a 0 após o extra point.

Joe Burrow tinha dificuldade de encontrar espaço e lançar a bola. Mas conseguiu sair de duas situações difíceis de terceira decida. Primeiro correndo com a bola por oito jardas. Depois lançando Tyler Boyd. E com uma ótima corrida de 14 jardas de Joe Mixon, Cincinatti ficou perto de empatar o jogo. Mas a defesa dos Chiefs conseguiu parar o ataque, e os Bengals precisou se contentar com um field goal de 32 jardas de Evan McPherson para diminuir o placar para 7 a 3.

Bola de novo com os Chiefs, e Mahomes logo na primeira jogada já faz um lançamento de 44 jardas para Mecole Hardman. E em apenas sete jogadas, novo touchdown. E daqueles para desanimar o rival. Pressão para cima de Mahomes no pocket, a casa parecia que iria cair, mas o quarterback se livra de dois defensores de forma espetacular e faz o lançamento para Travis Kelce pontuar. E os Chiefs abrem 14 a 3. Em apenas duas campanhas, Mahomes já acumulava 115 jardas e 2 TDs.

No segundo quarto, os Chiefs abriram ainda mais vantagem com uma campanha de 10 jogadas e o touchdown de Mecole Hardman após passe curto de Mahomes: 21 a 3. Mas os Bengals não se entregaram. Joe Burrow deu um passe curto para Samaje Perine arrancar 41 jardas e só parar na endzone. O placar de 21 a 10 poderia ter aumentado no fim do primeiro tempo se os Chiefs tivessem aproveitado a última campanha. Nos segundos derradeiros, Mahomes saiu da linha de uma jarda dos Bengals e passou para Tyreek Hill, parado a centímetros da endzone por Eli Apple.

Segundo tempo

Com 2:58 no relógio para o fim do terceiro quarto, os Bengals diminuíram a vantagem dos Chiefs com um field goal de Evan McPherson após campanha de 12 jogadas e 46 jardas. A diferença passou a ser de uma posse de bola (21 a 13). Na jogada seguinte, BJ Hill consegue um lance raro: uma interceptação em Mahomes. Foi apenas a segunda da carreira do jogador em casa em pós-temporadas.

Os Bengals já pegaram a bola no campo de ataque. Rapidamente, Burrow apostou no jogo aéreo para colocar o time em situação de primeira para touchdown. Com 0:14 no relógio, Cincinnati chega aos seis pontos em passe do quarterback Joe Burrow para JaMarr Chase. O time tenta a conversão de dois pontos para o empate e é bem-sucedido, em passe de Burrow para Trent Taylor. Placar de 21 a 21.

Como uma clássica batalha de playoffs da NFL, a decisão ficou para o último quarto. E os Bengals alcançaram a primeira liderança no jogo com um field goal de 52 jardas de McPherson. O relógio marcava 06:04 para o fim do duelo. Placar de 24 a 21.

Mas os Chiefs conseguiram o empate no último lance do tempo regulamentar, com um field goal de 44 jardas anotado por Harrison Butker. Prorrogação no Arrowhead Stadium.

O sorteio da prorrogação apontou bola para o Kansas City Chiefs. Um touchdown daria a terceira passagem consecuvita de Mahomes para o Super Bowl. Mas Vonn Bell tinha outras ideias. Ele intercepta um passe em profundidade do astro, e os Bengals têm a chance da vitória com um field goal.

Após 9 jogadas e 42 jardas, os Bengals só precisavam do field goal para a garantir a vitória histórica. E Evan McPherson não perdoou. O chute de 31 jardas foi certeiro. Os Bengals conseguem o que parecia impossível e estão na decisão do futebol americano 33 anos depois. Placar final: Cincinnati Bengals 27 a 24.

