Com show de James Harden e Kevin Durant, Brooklyn Nets vence o Chicago Bulls

(Foto: Getty Images)





No duelo das duas melhoras campanhas da Conferência Leste, o Brooklyn Nets ignorou a excelente fase do Chicago Bulls e venceu o time da casa por 138 a 112. A dupla Kevin Durant e James Harden simplesmente tomou conta do jogo no United Center e não deu chances à franquia de Illinois. Durant foi o cestinha da partida e anotou 27 pontos nesta noite. Ficou a um ponto do duplo-duplo, já que deu nove assistências na partida. Quem conseguiu o feito foi o "Barba": foram 25 pontos e 16 assistências no jogo. Sendo que ficou boa parte do último período no banco de reservas.

Apesar da derrota do líder da Conferência Leste, vale destacar a boa atuação de Zach LaVine, cestinha dos Bulls com 22 pontos.

Nets: 2º Leste

Bulls: 1º Leste





LeBron James brilha, mas Lakers perdem para Kings

De nada adiantaram os 34 pontos de LeBron James. Jogando fora de casa, o Los Angeles Lakers perdeu para Sacramento Kings na noite desta quarta-feira por 125 a 116. O time da casa fez valer o jogo coletivo e conseguiu se manter a frente do placar principalmente a partir do terceiro período. Destaques para De'Aaron Fox, que marcou 29 pontos e Harrison Barnes, autor de 23 pontos.

Lakers: 8º Oeste

Kings: 11º Oeste





Fora de casa, Rockets vencem Spurs

Mesmo em uma má fase e atuando fora de casa, o Houston Rockets surpreendeu e, no duelo do Texas, venceu o San Antonio Spurs por 128 a 124. Destaque para Eric Gordon, cestinha da equipe com 31 pontos. Quem também estava em uma noite inspirada foi o central Christian Wood, que saiu do confronto com um duplo-duplo: 23 pontos e 11 rebotes. Apesar da derrota, Dejounte Murray fez uma grande partida. Ele foi o cestinha da partida com 32 pontos e conseguiu um duplo-duplo ao dar 11 assistências no duelo. Os Spurs, aliás, vão para a quarta derrota seguida na NBA.

Spurs: 12º Oeste

Rockets: 15º Oeste





Utah Jazz perde para os Cavaliers: a quarta seguida na NBA

Mesmo atuando em casa e com o apoio da torcida, o Utah Jazz patinou mais uma vez na temporada e perdeu para o Cleveland Cavaliers na noite desta quarta-feira: 111 a 91 para os visitantes. É a quarta derrota consecutiva da equipe. Os Cavaliers foram comandados por Darius Garland, que anotou um triplo-duplo no confronto: 11 pontos, 15 assistências e 10 rebotes.

Jazz: 4º Oeste

Cavaliers: 6º Leste



Globo Esporte