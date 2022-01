Newcastle contrata capitão da Nova Zelândia por 25 milhões de libras

(Foto: Divulgação / Newcastle FC)





O Newcastle anunciou na manhã desta quinta-feira o seu segundo reforço contratado nesta janela de transferências de inverno. Trata-se do centroavante Chris Wood, capitão da Nova Zelândia, de 30 anos. O clube não divulgou valores, mas segundo a imprensa inglesa, foram pagos 25 milhões de libras (cerca de R$ 189,8 milhões) para tirá-lo do Burnley.

Wood assinou contrato de dois anos e meio com o Newcastle, vai vestir a camisa de número 20 e tem chances de estrear no sábado contra o Watford, em jogo válido 22ª rodada do Campeonato Inglês.

— É uma oportunidade muito excitante para mim e estou encantado de me tornar jogador do Newcastle. O clube e o técnico foram ótimos comigo durante o processo, mal posso esperar para entrar em campo e retribuir a confiança, especialmente nessa parte vital da temporada para nós — comentou Chris Wood, aos canais oficiais do clube.

Ele estava no Burnley há quatro anos e meio, período em que marcou 49 gols em 144 jogos na Premier League. Atua desde 2008 no futebol inglês. Nesta temporada, o centroavante disputou 21 partidas e fez três gols.

— O Chris é uma contratação importante para nós nesse momento crucial. É um atacante muito perigoso, que tem ótimo porte físico e um caráter que eu gosto, além de vasta experiência na Premier League. Será um encaixe perfeito para nós — comentou o técnico Eddie Howe.

Chris Wood tem 27 gols em 60 jogos oficiais pela seleção da Nova Zelândia. Ele tem dois gols a menos do que o maior artilheiro do país, Vaughan Coveny. É o segundo reforço contratado pelo Newcastle recentemente, depois do lateral-direito Kieran Trippier.

Globo Esporte