F1 renova contrato com GP de Singapura até 2028

(Foto: Getty Images)





Ausente do cronograma da Fórmula 1 desde 2019 devido à pandemia do coronavírus, o GP de Singapura permanecerá no calendário da categoria até 2028. A F1 anunciou nesta quinta-feira a extensão do contrato da prova, que é sediada no Circuito de Marina Bay. A etapa, inaugurada em 2008, deve ser realizada em 2 de outubro deste ano, na temporada 2022.

- Marina Bay recebeu a primeira corrida noturna da história da F1 e continua a emocionar fãs, equipes e pilotos desde então. Temos um compromisso de continuar a promover o esporte na Ásia. Os planos que estão em vigor para reduzir a pegada de carbono do evento são impressionantes, e estão alinhados com nossos planos de zerar nossa emissão de carbono até 2030 - celebrou Stefano Domenicali, CEO da F1.

A primeira edição da prova foi realizada em 2008, tendo Fernando Alonso, então piloto da Renault, como vencedor.

A pista foi palco de momentos marcantes da categoria ao lnogo dos últimos anos, como a polêmica batida de Nelson Piquet Jr em 2008, que levou ao escândalo do Singapuragate, a quebra de Lewis Hamilton que encaminhou o tricampeonato de Ssebastian Vettel e um dos ápices da rivalidade interna da Mercedes no ano de 2014, na disputa entre Hamilton e Nico Rosberg.

Vettel é o atual e maior vencedor da prova, com cinco triunfos (2011, 2012, 2013, 2015 e 2019). Sua última conquista marcou até então a última edição do GP de Singapura, afetado, junto com todas as outras corridas asiáticas, pela crise sanitária da Covid-19; a disputa foi cancelada em 2020 e 2021.

