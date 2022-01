New York Knicks, em casa, vencem Los Angeles Clippers na NBA

O New York Knicks venceu, na tarde deste domingo, o Los Angeles Clippers por 110 a 102, alcançando assim a 23ª vitória em 47 partidas na competição, pulando para 10º na Conferência Leste. Já os Clippers estão com a mesma campanha, 23 vitórias e 24 derrotas, mas em oitavo no Oeste. A regra dos playoffs dessa temporada classifica os seis primeiros de cada Conferência direto, enquanto os times que ficarem entre sétimo e décimo jogam o playinn.

Na partida deste domingo, RJ Barrett foi o destaque, com 28 pontos e 13 rebotes. Pelo lado dos Clippers, Reggie Jackson fez 26.

Os Knicks lideraram o jogo desde o início, abrindo 39 a 30 no primeiro período. No segundo quarto, os Clippers até encostaram, mas o time da casa seguiu na frente, 66 a 61. Naquele momento, RJ Barrett tinha 17 pontos e era o cestinha do duelo. Pelos Clippers, Reggie Jackson tinha 14.

No segundo tempo, o jogo seguiu parecido. Os Clippers tentavam encostar, mas não conseguiam passar na frente. O placar no fim do terceiro quarto era 91 a 81. O último período terminou 110 a 102, sem que os Clippers empatassem o jogo em nenhum momento.

