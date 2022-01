Doncic brilha, Mavericks vencem e rompem sequência dos Bulls

(Foto: Jerome Miron-USA TODAY Sports)





O Dallas Mavericks teve um Luka Doncic muito inspirado em quadra para vencer o Chicago Bulls por 113 x 99 e romper uma sequência de nove vitórias do atual líder da Conferência Leste. O esloveno anotou um triplo-duplo de 22 pontos, 14 rebotes e 14 assistências.

Os Mavericks chegam à 22ª vitória na temporada e mantêm a quinta melhor campanha da Conferência Oeste, quatro jogos atrás do Memphis Grizzlies. Já os Bulls seguem no topo do Leste, com 26 triunfos e 10 derrotas.

Quando voltar à quadra, na terça-feira às 22h, Chicago terá um desafio relativamente mais tranquilo para manter sua excelente temporada no Leste, o Detroit Pistons, vice-lanterna da conferência. Já Dallas viaja até Nova York para encarar os Knicks na quarta, às 21h30.

Resposta de Luka Magic

A dupla de astros do Chicago Bulls nesta temporada, DeMar DeRozan e Zach LaVine, começou o jogo disposta a levar o time à 10ª vitória consecutiva. Juntos, o ala e o armador somaram para 15 dos 32 pontos anotados pelo time no primeiro quarto, já abrindo uma vantagem de 10 sobre os Mavericks.

Mas nem só entre os titulares os Bulls encontraram contribuição importante no começo da partida. Saindo do banco, Coby White manteve o time agressivo e pontuando enquanto os companheiros descansavam.

Mas Luka Doncic manteve o time vivo, atuando em todas as frentes na mesma proporção. Com 7 rebotes, 7 assistências e 7 pontos, o armador puxou a reação, junto cm Tim Hardaway e Maxi Kleber, e foi para os vestiários apenas um ponto atrás: 55 x 54 para Chicago.

Dallas rompe sequência

Os Bulls voltaram o intervalo trabalhando melhor dentro do garrafão e usando bem a estatura e a qualidade de Nikola Vucevic. Do outro lado, Jalen Brunson também esquentou na partida e, junto com Doncic e Kleber, levou o time da casa à virada.

Líder do Leste, o Chicago Bulls não encontrou resposta ao perigo representado por Luka Doncic. Enquanto o esloveno se manteve em quadra, os Mavs foram ampliando a diferença que chegou a ser de 18 pontos no meio do último período, com direito a triplo-duplo. Com a boa margem, bastou administrar para garantir o triunfo por 113 x 99, rompendo a sequência de nove vitórias do Chicago Bulls.

Nets vencem Spurs na prorrogação

O Brooklyn Nets recebeu o San Antonio Spurs em Nova York e passou aperto para vencer por 121 x 119. Sem Kyrie, Brooklyn contou com os outros dois astros do trio, Kevin Durant e James Harden, somando para 54 pontos.

Nets: 2º no Leste.

Spurs: 11º no Oeste.





Desfalcados, Clippers vencem os Hawks

Mesmo sem seus principais jogadores em quadra, o Los Angeles Clippers surpreendeu e venceu o Atlanta Hawks por 106 x 93. Os Clippers conseguiram limitar o estrago de Trae Young a apenas 19 pontos e contaram com sete jogadores superando a marca de 10 para vencer.

Clippers: 9º no Oeste.

Hawks: 12º no Leste.





Kuzma brilha no clássico da Magia

Com 27 pontos e 22 rebotes de Kyle Kuzma, o Washington Wizards venceu o Orlando Magic por 102 a 100. O brasileiro Raulzinho teve 25 minutos em quadra, anotando quatro pontos, três rebotes e duas assistências.

Wizards: 9º no Leste.

Magic: 15º no Leste.





Raptors vencem a sexta consecutiva

O Toronto Raptors manteve o bom momento na temporada ao vencer o New Orleans Pelicans por 105 x 101, alcançando a sexta vitória consecutiva. Pascall Siakam e Fred VanVleet somaram para 63 pontos na partida.

Raports: 7º no Leste.

Pelicans: 13º no Oeste.





Timberwolves vencem Rockets em noite de Towns

O Minnesota Timberwolves segue a escalada de olho em uma vaga nos playoffs. A vítima da vez foi o Houston Rockets. Com direito a 40 pontos de Karl-Anthony Towns, o time de Minnesota venceu por 141 x 123.

Timberwolves: 8º no Oeste.

Rockets: 15º no Oeste.





Duplo-duplo de Jokic leva os Nuggets à vitória

Atual MVP da temporada regular da NBA, Nikola Jokic é o grande motivo do Denver Nuggets continuar vencendo e foi o que fez mais uma vez. Com 22 pontos, 18 rebotes e 6 assistências, o sérvio levou Denver a uma vitória por 99 x 95 sobre o Oklahoma City Thunder.

Nuggets: 6º no Oeste.

Thunder: 14º no Oeste.



Globo Esporte