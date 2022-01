Salah coloca Liverpool contra parede sobre renovação: “Não estou pedindo nenhuma loucura”

Finalista do prêmio Fifa The Best e atravessando grande fase na carreira, Mohamed Salah tem contrato com o Liverpool até junho de 2023. No entanto, a renovação do compromisso segue sem avanços. E, segundo o egípcio, que defende atualmente a seleção do seu país na Copa Africana de Nações, os dirigentes já sabem o que é preciso para que ele siga nos Reds.

- Eu quero ficar, mas está tudo nas mãos do Liverpool. Eles sabem o que eu quero e eu não estou pedindo nenhuma loucura. A questão quando se pede algo é saber se há abertura para aceitar o pedido tendo em conta o que já fiz pelo clube - disparou Salah, em entrevista à revista GQ Sport.

- Estou aqui há cinco anos, conheço o clube muito bem, adoro os torcedores e os torcedores também gostam de mim. Em relação à direção, eles conhecem bem a situação e está nas mãos deles – frisou o atacante de 29 anos.

Na atual temporada, Salah anotou 23 gols e deu nove assistências em 26 partidas que disputou pelo Liverpool contando todas as competições.

Globo Esporte