Pequim registra 37 novos casos positivos de Covid-19 antes dos Jogos

(Foto: Pawel Kopczynski/Reuters)





O Comitê Organizador das Olimpíadas de Inverno de Pequim confirmou 37 novos casos positivos de Covid-19 em pessoas envolvidas com o evento. Os casos foram registrados em testes realizados no aeroporto da capital chinesa e dentro do circuito fechado dos Jogos.

De acordo com o comitê, foram feitos 1.252 testes no aeroporto, em chegadas de atletas, dirigentes e outras pessoas envolvidas com os Jogos. Além disso, 62.928 testes foram realizados dentro do circuito fechado dos Jogos. Destes, 2.502 foram feitos por atletas e oficiais de equipe.

Os 37 casos positivos representam um aumento nos testes positivos em relação aos dias anteriores, após 34 no sábado (29 de janeiro) e 35 na sexta-feira (28 de janeiro).

Alguns países foram forçados a alterar suas listas de inscritos para os Jogos por conta dos testes positivos na preparação para os Jogos. Um deles foi do medalhista de prata olímpico russo Nikita Tregubov, que não vai mais disputar dos Jogos, juntamente com o companheiro de equipe Vladislav Semyonov. Os dois atletas testaram positivo para Covid-19 na semana passada e não conseguiram produzir o número necessário de testes negativos para liberá-los para viajar para os Jogos.

A delegação brasileira que está em Pequim para as Olimpíadas de Inverno registrou o primeiro caso de Covid. Erick Vianna, da equipe de bobsled, teve teste positivo para o coronavírus no sábado, no aeroporto da capital chinesa. O resultado foi confirmado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Globo Esporte