Mirassol promove nove jogadores da Copinha para o elenco profissional

(Foto: Marcos Freitas/Agência Mirassol)





O Mirassol não ficou com o inédito título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas conseguiu cumprir o objetivo das categorias de base que é o de revelar jogadores. Nove nomes que disputaram o Paulista sub-20 e a Copinha serão promovidos ao elenco profissional.

Foram promovidos pelo técnico Eduardo Baptista: o goleiro Vinicius; o lateral Frank; os zagueiros Guilherme e Octávio; os volantes Du Fernandes e Wellington, os meias Kauan e Gabriel Tota, além do atacante Danilo.

A utilização de jovens da base será essencial para o Mirassol ao longo da temporada. O clube irá disputar Paulistão, Copa do Brasil e Série C do Brasileiro em 2022.

O primeiro jogo oficial do Mirassol será em 27 de janeiro, às 20h, contra o Bragantino, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, na estreia no Paulistão. O ge acompanha a partida em Tempo Real.

Confira o atual elenco do Mirassol:

Goleiros: Edson Mardden, Vinicius e Darley

Laterais: Rodrigo, Vinícius Baracioli, Pará, Ivan e Frank

Zagueiros: Diego Landis, Rayan, Lucão,Thalisson Kelven, Ednei, Guilherme e Octávio

Volantes: Daniel, Neto Moura, Du Fernandes, Erick Varão, Luís Oyama, Lucas Vital e Wellington

Meias: Camilo, Luiz Fernando, Rafael Oller, Kauan, Gabriel Tota e Claudinho

Atacantes: Negueba, Zeca, Fabrício Daniel, Dodô, Fabinho e Danilo





Globo Esporte