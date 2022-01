The Best: Alexia Putellas é eleita a melhor jogadora do mundo pela Fifa

(Foto: JOAN VALLS / AFP)





A meia-atacante espanhola Alexia Putellas, do Barcelona, ganhou o prêmio Fifa The Best de melhor jogadora do mundo nesta segunda-feira, confirmando o favoritismo que ela trazia desde outubro, quando recebeu a Bola de Ouro da revista France Football.

- Acredito que na Espanha há muito talento, nós precisávamos só de tempo e de trabalho. Isso não é fruto de meses e dias, são muitos anos de trabalho. Precisávamos que houvesse um projeto, que as pessoas acreditassem que poderíamos ter as melhores jogadores do mundo, e o Barcelona fez isso - disse Alexia na cerimônia da Fifa por videoconferência.

Alexia, de 27 anos, superou na votação as atacantes Jenni Hermoso, sua colega no Barcelona e na seleção espanhola, que ficou em terceiro, e a australiana Sam Kerr, do Chelsea, segunda colocada.

A primeira partida de Alexia Putellas pelo Barcelona com o status de melhor jogadora do mundo será justamente contra o grande rival Real Madrid, quarta-feira, pela semifinal da Supercopa da Espanha.

Mas outro El Clásico já é muito aguardado pela torcida catalã. No dia 30 de março, o time feminino do Barça receberá o Real pela primeira vez no Camp Nou, no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões da Uefa. O Barcelona anunciou que todos os ingressos já foram vendidos - o número não foi divulgado, mas espera-se mais de 85 mil torcedores no estádio, já que a parcial anterior, divulgada na sexta, informava que 70 mil bilhetes tinham sido adquiridos.

Na temporada 2020/21, Alexia liderou o Barcelona na conquista da Tríplice Coroa, com os títulos da Liga dos Campeões da Uefa, do Campeonato Espanhol e da Copa da Rainha. Por suas atuações, a espanhola foi eleita pela Uefa a melhor meio-campista e melhor jogadora da Europa ao fim da temporada.

Primeira jogadora espanhola a conquistar o prêmio de melhor jogadora do mundo, Alexia repete o feito da americana Megan Rapinoe em 2019, como a segunda jogadora a vencer no mesmo ano o Fifa The Best e a Bola de Ouro.

