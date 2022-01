Porto vence e amplia vantagem na liderança do Campeonato Português

O Porto aumentou a sua vantagem no Campeonato Português. Neste domingo, o único invicto da competição derrotou o Famalicão, por 3 a 1, no estádio do Dragão. Foi a 17 ª vitória do time no campeonato.

Com o resultado, o Porto soma 53 pontos e tirou proveito da derrota do Sporting, vice líder da competição. No sábado, o atual campeão português perdeu para o Braga, por 2 a 1. A vantagem do Porto é de seis pontos agora.

Os gols da vitória do Porto foram marcados pelo brasileiro Otávio, pelo colombiano Luis Díaz e pelo iraniano Medhi Taremi. Nos acréscimos, Riccielli fez o gol de honra dos visitantes. Por causa de um surto de Covid-19 no grupo, o Famalicão pode contar apenas com 15 atletas. A próxima partida dos Dragões será contra o Arouca, no dia 6.

Globo Esporte