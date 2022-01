Tunísia surpreende e elimina Nigéria da Copa Africana de Nações

Única seleção com 100 % de aproveitamento na fase de grupos, a Nigéria foi eliminada no primeiro mata-mata da Copa Africana de Nações. O time foi surpreendido pela Tunísia, que venceu por 1 a 0, neste domingo, em Garoua, pelas oitavas de final do torneio.

O gol da classificação foi marcado por Youssef Msakni, aos 2 minutos do segundo tempo. Os vencedores era considerados azarões no confronto por causa da campanha fraca na fase de grupo. Eles venceram apenas uma partida e perderam duas até então.

Neste domingo, os nigerianos, que já conquistaram o título da Copa Africana por três vezes, não conseguiram superar a retranca da Tunísia. A partida ficou ainda pior para a Nigéria após a expulsão de Iwobi, aos 21 minutos do segundo tempo.

Com a vitória, a Tunísia enfrentará Burkina Faso, no sábado, por uma vaga na semifinal do torneio. Pouco antes, Burkina Faso se classificou ao vencer, nos pênaltis, o Gabão. Os tunisianos buscam o bi da competição.

Globo Esporte