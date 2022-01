Neymar retorna a Paris para dar continuidade a tratamento de lesão no tornozelo esquerdo

Depois de passar as últimas semanas no Brasil, o atacante Neymar está de volta a Paris. O craque da seleção brasileira compartilhou nas redes sociais um registro de que retornou para a sua residência na capital francesa. Ele agora vai dar continuidade ao tratamento da lesão no tornozelo esquerdo no Centro de Treinamento Camp des Loges.

Neymar recebeu autorização do Paris Saint-Germain para fazer parte desse processo de recuperação no Brasil, durante a virada do ano.

A última previsão do PSG sobre o retorno do atacante, publicada no dia 22 de dezembro, era de que ele estaria recuperado na terceira ou na última semana de janeiro. Caso o pior cenário prevaleça, o primeiro jogo possível para Neymar seria no dia 5 de fevereiro, contra o Lille, pela 23ª rodada do Campeonato Francês.

De qualquer forma, o objetivo continua sendo o mesmo: ter Neymar 100% recuperado e em condições de jogo para o primeiro confronto contra o Real Madrid, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, no dia 15 de fevereiro, no estádio Parque dos Príncipes.

Haverá convocação da seleção brasileira na próxima quinta-feira, para os jogos contra Equador e Paraguai. Diante do atual cenário, é pouco provável que Neymar seja chamado para essas partidas.

O atacante sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo no dia 28 de novembro, durante o jogo contra o Saint-Étienne, pelo Campeonato Francês.

Globo Esporte