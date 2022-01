Rashford marca nos acréscimos, e Manchester United vence o West Ham

Não foi na tática, nem na técnica, mas foi no sufoco! Com gol de Rashford, aos 47 do segundo tempo, o Manchester United venceu o West Ham por 1 a 0, em Old Trafford, e ultrapassou o adversário na tabela de classificação do Campeonato Inglês após 23 rodadas. Os apenas quatro chutes no alvo (três dos Red Devils e um dos Hammers) demonstram a dificuldade de criação que as duas equipes tiveram na partida.

Com a vitória, o Manchester United chegou aos 38 pontos na tabela de classificação da Premier League, pulando momentaneamente para a quarta posição e deixando para trás o West Ham, que segue com 37 pontos. Na próxima rodada, os Red Devils enfrentam o Burnley, enquanto os Hammers duelam com o Watford.

Globo Esporte