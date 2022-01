Negócio fechado: Bruno Guimarães assina contrato de quatro anos e meio com o Newcastle

(Foto: Damien LG/Lyon)





Bruno Guimarães é o primeiro reforço brasileiro da nova era do Newcastle. O clube inglês, comprado por um fundo da Arábia Saudita no ano passado, fechou neste sábado a contratação do meia, que estava no Lyon. Bruno assinou contrato de quatro anos e meio - até o fim da temporada 2025/26 -com a equipe, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês.

Atualmente concentrado com a seleção brasileira em Belo Horizonte, para o confronto contra o Paraguai na terça, no Mineirão, Bruno Guimarães foi visitado por uma comitiva de representantes do Newcastle na sexta, justamente para fechar os últimos detalhes do negócio. Ele realizou exames médicos antes de assinar o vínculo com o clube.

O Newcastle desembolsou cerca de 52 milhões de euros na transferência, valor que engloba o preço dos direitos econômicos, comissões, taxas e percentuais a clubes formadores. O montante equivale a cerca de R$ 312 milhões na cotação atual.

Aos 24 anos, Bruno Guimarães deixa o Lyon depois de duas temporadas e meia. Na França, ele conseguiu destaque pela tradicional equipe e se consolidou como membro da seleção olímpica, que viria a conquistara a medalha de ouro nos Jogos de Tóquio, no ano passado. Ele também passou a ter mais oportunidades na Seleção principal, sendo chamado por Tite para os compromissos da Data Fifa de janeiro. Na quinta-feira, ele ficou no banco no empate em 1 a 1 com o Equador.

Bruno Guimarães tinha o sonho de jogar no Campeonato Inglês e se empolgou com o projeto desportivo do Newcastle, que atualmente luta contra o rebaixamento na competição nacional, mas promete fazer investimentos pesados nos próximos anos após ter sido vendido para fundo de investimentos da Arábia Saudita. O clube também contratou nesta janela o atacante Chris Wood, do Burnley, e o lateral Trippier, do Atlético de Madrid.

Encantando com o futebol inglês, o jovem atleta também ouviu as melhores recomendações de jogadores que atuam na Inglaterra. Somente na atual convocação de Tite, nada menos do que 10 jogadores estão no futebol inglês.

Bruno Guimarães foi contratado pelo Lyon em janeiro de 2020, após o pagamento de R$ 93 milhões ao Athletico-PR. O Furacão deve ficar com 20% da venda do clube francês na operação. O jovem meio-campista disputou até hoje 71 jogos pelo Lyon, marcou oito gols e deu 10 assistências.

Newcastle em reconstrução

Com 129 anos de existência, o tradicional clube tem quatro títulos do Campeonato Inglês, mas o último deles aconteceu na temporada 1926/27. Vice duas vezes na década de 90, amargou recentes quedas para a segunda divisão, de onde saiu vencedor em 2009/10 e 2016/17.

Agora novo rico, o Newcastle é comandado por Eddie Howe, técnico de 44 anos que passou grande parte da carreira no Bournemouth. Em seu elenco, conta com outro brasileiro: o atacante Joelinton, ex-Sport, de 25 anos.

Globo Esporte