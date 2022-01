Jornalista francês garante que Zidane substituirá Pochettino no PSG ainda este ano

(Foto: Getty Images)





A seis meses do fim da temporada, o jornalista francês Daniel Riolo, da RMC Sport, garantiu nesta quarta-feira, no programa After RMC, que o Paris Saint-Germain já tomou a decisão de demitir o técnico Mauricio Pochettino no meio do ano. E já escolheu o substituto: Zinedine Zidane.

Embora o PSG seja o líder isolado do Campeonato Francês e esteja nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Uefa, Pochettino sofre muitas críticas da imprensa francesa. No entanto, o diretor esportivo do clube parisiense, Leonardo, segue dando crédito ao treinador argentino, contratado no início de 2021.

Zidane está sem clube desde que deixou o comando do Real Madrid, em maio de 2021. Ídolo francês, o campeão mundial de 1998 também é cotado pela imprensa do país para assumir a seleção da França após a saída de Didier Deschamps.

Caso a troca no PSG se confirme, Zidane poderá dirigir Lionel Messi e Neymar, seus adversários atuando pelo Barcelona na temporada 2016/17, que marcou a estreia de Zizou como treinador em sua primeira passagem pelo Real. Já um possível encontro de campeões mundiais pela França é ainda uma incógnita: o contrato do atacante Kylian Mbappé com o PSG terminará em junho. As partes seguem negociando uma renovação, mas o Real Madrid tem interesse na contratação do camisa 7.

Globo Esporte