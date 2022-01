Nota da Ferj diz que operadora esqueceu de colocar jogo do Vasco no ar e culpa parceira por erros do Carioca

(Foto: Caio Filho)





Quem tentou assistir aos jogos do Campeonato Carioca no sábado (29) enfrentou problemas com a plataforma de streaming que tem os direitos para a transmissão. Os clientes da operadora Claro Net também foram prejudicados. Em nota, a Ferj informou que fez reunião no domingo (30) para cobrar a empresa contratada para transmitir os jogos, a Sportsview.

No embate entre Flamengo e Volta Redonda, a imagem congelou aos 34 minutos e voltou ao normal somente no fim do primeiro tempo. O comunicado da federação explica que houve falhas no serviço de internet.

Em Vasco x Boavista, o sinal para quem assina o pacote pela Claro Net só ficou disponível quando o cronômetro já marcava mais de meia hora de jogo - neste período, a transmissão acontecia normalmente na plataforma de streaming. Segundo a nota, a operadora "esqueceu de colocar o jogo no ar".

Por fim, a federação afirmou que "são inadmissíveis os erros e que trabalha, cobrando da Sportsview, incessantemente para levar ao torcedor o melhor do Campeonato Carioca".

Atualização: A reportagem de ge está em contato com a assessoria de imprensa que atende a Claro e aguarda posicionamento da operadora.

Confira a nota na íntegra:

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro não se exime de responsabilidade, de novo pede desculpas aos torcedores pelas falhas técnicas ocorridas no sábado (29/01) e realizou, na manhã deste domingo, uma reunião extensa de cobrança severa com a Sportsview, empresa responsável, contratada e remunerada para a transmissão do Campeonato Carioca de 2022.

A Sportsview informou que:

- A Broadmedia, empresa contratada pela produção da transmissão do evento, alegou que a interrupção do sinal no jogo Volta Redonda x Flamengo se deu por causa de falha nas duas redes de fibra ótica fornecidas pela Embratel, prestadora de serviços de banda larga, que leva os sinais gerados do estádio ao Centro de Produção. E que a Embratel está investigando o caso;

- A Claro esqueceu de colocar o jogo do Vasco x Boavista no ar e que a Sportsview está trabalhando para solucionar os problemas, assim como toda a operação com as demais operadoras;

- A Sportsview está redimensionando e reforçando toda a operação nos aspectos pessoal e de equipamentos;

- A MediaStreaming, parceira no Cariocão Play, reportou que a plataforma está funcionando normalmente e que os problemas foram oriundos da emissão do sinal;

- Todos os equipamentos da Broadmedia foram rechecados.

A FERJ reitera que são inadmissíveis os erros e que trabalha, cobrando da Sportsview, incessantemente para levar ao torcedor o melhor do Campeonato Carioca.

Globo Esporte