Botafogo-SP divulga protocolos e inicia venda de ingressos para estreia no Paulistão

(Foto: João Victor Menezes/Agência Botafogo)





O Botafogo-SP iniciou nesta sexta-feira a venda antecipada de ingressos para o jogo de estreia no Paulistão, contra o Santo André, que acontecerá na terça-feira, às 19h, no estádio Santa Cruz. Lembrando que, por determinação do governo estadual, as praças esportivas estão limitadas a 70% de sua capacidade total.

Os bilhetes podem ser adquiridos de forma online, no site da Total Ticket (https://www.totalticket.com.br/evento/21597). Os preços variam de R$ 40 para arquibancada (meia R$ 20) e R$ 60 para a arena (R$ 30 meia). Proprietários de cadeiras pagam R$ 20. Sócios-torcedores entram sem pagar ingresso mediante apresentação da carteirinha.

A venda física de bilhetes será realizada neste sábado, das 9h às 15h, na bilheteria 5 do Santa Cruz. Na segunda, funcionará das 9h às 18h e na terça, dia do jogo, a partir das 9h. A bilheteria 4 também estará disponível nesta data, a partir das 16h.

As entradas do estádio para os torcedores serão pelo portão 3, pela Avenida Costábile Romano, e pelo portão 7, que dá acesso à arena.

Sócios dos planos Tricolor, Bronze, Prata e Ouro entram pelo portão 3. Botafánaticos Bronze, Prata e Ouro ingressam pelo portão 7, assim como sócios patrimoniais e proprietários de cadeiras cativas.

O clube também informa que os ingressos são nominais e intransferíveis. Na entrada do estádio, será verificado o bilhete juntamente com um documento oficial (RG/CPF ou documento equivalente). Será obrigatória a utilização de máscara e a apresentação do cartão de vacinação completo contra a Covid-19. Caso contrário, será necessário mostrar resultado negativo de PCR realizado até 48 horas antes do jogo ou então resultado negativo de teste antígeno realizado com até 24 horas de antecedência. Isso é válido também para menores de idade.

Globo Esporte