América-RN encerra jejum no Frasqueirão e vence ABC no primeiro clássico do ano

(Foto: Alexandre Lago)





O América-RN é o novo líder do primeiro turno do Campeonato Potiguar. Com atuação decisiva de Wallace Pernambucano, o Alvirrubro venceu o ABC por 2 a 1 no primeiro Clássico Rei de 2022, O "Tanque" fez um gol e deu a assistência para Zé Eduardo fazer o segundo, ainda no primeiro tempo. O ABC diminuiu com um gol contra de Lucas Rex. Com o resultado, a equipe de Renatinho Potiguar igualou os 12 pontos do rival, mas leva vantagem no confronto direto, primeiro critério de desempate no regulamento do estadual.

O América não vencia o ABC no Frasqueirão desde a final do Campeonato Potiguar de 2015. Naquela oportunidade, Flávio Boaventura marcou o gol da vitória rubra, que ficou marcada por uma voadora dada pelo zagueiro na bandeirinha durante a comemoração. Neste domingo, o atacante Zé Eduardo repetiu tal voadora.

O América-RN volta a campo na quarta-feira, contra o Força e Luz, no Nazarenão, em Goianinha. O ABC só joga no próximo domingo, contra o Santa Cruz de Natal, novamente no Frasqueirão, mas na condição de visitante.

Houve registro de confusão entre torcedores em várias regiões da cidade. Antes da partida, na Rota do Sol, a Polícia Militar precisou intervir com balas de borracha e bombas de efeito moral para conter alguns que estavam procurando o confronto.

O ABC não teve o técnico Moacir Júnior à beira do campo no clássico deste domingo. O comandante alvinegro testou positivo para Covid e está isolado. A equipe foi dirigida pelo auxiliar Altair Coimbra.

O ABC teve mais posse de bola no primeiro tempo, chegou mais ao ataque, mas não concluiu com qualidade. O Alvinegro marcou aos 12 minutos, com Allan Dias, mas o lance não foi validado porque o camisa 10 estava impedido. Kelvin, em chute de fora da área, assustou Bruno Pianissolla. Aos 38, os donos da casa desperdiçaram jogada em que Kelvin furou, e o América, que estava esperando a hora certa para dar o "bote", foi mortal no contra-ataque. William Marcílio cruzou da direita, Zé Eduardo desviou e Wallace Pernambucano, sozinho, completou para as redes. Pouco depois, WP9 passou fácil por Ícaro na esquerda, invadiu a área e tocou para Zé Eduardo ampliar.

O América voltou para o segundo tempo sem Wallace Pernambucano, lesionado. Mayco Félix, o substituto, teve logo de cara a chance de fazer o terceiro, mas mandou para fora. O ABC conseguiu diminuir aos 21 minutos. Wallyson bateu cruzado da direita e o zagueiro Lucas Rex acabou marcando contra. O Alvinegro insistiu em bolas alçadas, sem sucesso. O equatoriano Daniel Porozo fez sua estreia e praticamente não tocou na bola. Do lado do América, Thiaguinho foi uma válvula de escape e quase marcou o terceiro, parando em Matheus Nogueira.

Globo Esporte