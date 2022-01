Barcelona anuncia empréstimo de Philippe Coutinho ao Aston Villa

(Foto: Getty Images)





O Barcelona anunciou na manhã desta sexta-feira que chegou a um acordo com o Aston Villa pela cessão do meia brasileiro Philippe Coutinho até o final da temporada. A negociação com o clube inglês inclui opção de compra ao final do período de empréstimo e ainda depende dos exames médicos e da permissão de trabalho no Reino Unido.

O Aston Villa também divulgou em suas redes sociais o acordo com o Barça. Philippe Coutinho deve viajar para Birmingham nas próximas 48 horas para sacramentar a transferência.

O ge tinha confirmado o empréstimo de Coutinho para o clube inglês na última quarta-feira. O Arsenal chegou a manifestar interesse, mas não abriu negociações.

O desejo do técnico Gerrard pesou na operação. Ele e o meia-atacante atuaram juntos por três temporadas no Liverpool, entre 2012 e 2015. Na equipe de Birmingham, Philippe poderá encontrar o também ex-Vasco Douglas Luiz.

Na atual temporada, Coutinho tem dois gols em 16 jogos pelo Barcelona, das quais apenas cinco como titular. Ele segue isolado após testar positivo para Covid-19 no fim de dezembro.

Philippe Coutinho foi apresentado pelo Barcelona em janeiro de 2018. Ele estreou pelo time catalão no dia 25 de janeiro daquele ano, contra o Espanyol, pela Copa do Rei. O meia da seleção brasileira disputou 106 jogos oficiais pelo Barça e marcou 26 gols. Ele foi emprestado ao Bayern de Munique na temporada 2019/20.

Globo Esporte