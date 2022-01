Bia Haddad vence de virada nas duplas e avança para a semifinal do Australian Open

(Foto: Robert Prange / Getty Images)





A paulistana Beatriz Haddad segue fazendo história nas duplas no Australian Open. A brasileira e a cazaque Anna Danilina venceram de virada a sueca Peterson e a russa Potapova por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/3 após 2h03min de duração na quadra Kia Arena.

Com a terceira vitória de virada no torneio, a tenista número 83 do mundo se torna a primeira brasileira semifinalista de um Grand Slam na Era Aberta. Além disso, ela obteve o melhor resultado para as mulheres do país desde a semifinal de 1965 de Maria Esther Bueno, que conquistou em 1960 o torneio de duplas e foi vice-campeã em 1965 no torneio individual.

Bia e Danilina vivem ótima fase. Foram campeãs do WTA 500 de Sydney e alcançaram o quarto triunfo em Melbourne. Na semifinal, elas enfrentam as japonesas Shuko Ayoama e Ena Shibahara, cabeças de chave número 2 do Aberto da Austrália.

Globo Esporte