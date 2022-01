Após gols na Copinha, Figueiredo espera ajudar e se firmar no Vasco: "Eu chego bem mais confiante"

Novo ano, nova temporada, novas expectativas. Se Lucas Figueiredo (assim como grande parte do elenco do Vasco, para ser justo) terminou 2021 em baixa, 2022 começou em grande estilo para o jovem atacante, destaque da equipe na Copinha com gols e boas atuações. Ele agora espera voltar ao time profissional para ajudar e se firmar sob o comando do técnico Zé Ricardo.

O Vasco foi eliminado pelo São Paulo nas quartas de final. Figueiredo se despediu da competição com oito gols e continua no topo da artilharia - posição que ele passou a dividir com Werik, atacante do Oeste.

- A Copinha me ajudou muito a retomar a confiança, agora para 2022 eu volto bem mais focado no meu objetivo, mais maduro para ajudar o Vasco, se Deus quiser, a subir para a Série A. Eu chego bem mais confiante - garantiu ele em bate-papo em São Januário com a TV Globo, que foi ao ar neste sábado

Depois da Copinha, Figueiredo foi reintegrado na manhã deste sábado ao elenco principal que está treinando há três semanas no CT Moacyr Barbosa de olho no Campeonato Carioca. Ele, Vinícius e JP Galvão subiram porque estouraram a idade. Os zagueiros Pimentel e Zé Victor se juntam a eles, mas ainda podem jogar pelo sub-20 quando foram requisitados.

- Já tem a rapaziada que está subindo agora, tem quem estava lá também. Vamos chegar de peito aberto, buscar sempre dar o nosso melhor para poder ajudar. Todo mundo vai remar pelo mesmo objetivo - afirma o jogador de 20 anos, que recorda a fase difícil vivida em 2021, quando o Vasco não conseguiu o acesso à Série A:

"Foi um momento muito difícil, não só para mim, que sou novo, mas para todos do elenco. Não era a ocasião que a gente gostaria, mas todo mundo deu o máximo em busca do objetivo. Não deu certo. Mas, agora para 2022, vamos firme buscar esse acesso".

- Podem esperar um Figueiredo aguerrido, buscando sempre dar o melhor, buscando sempre os gols para poder ajudar o Vasco - concluiu ele.

Resenha com Nenê

Em entrevista ao ge durante a semana, Nenê elogiou bastante as atuações de Figueiredo na Copinha e brincou com relação ao golaço marcado na derrota para o São Paulo, quando ele dominou a bola quase no meio de campo e, sem deixar cair, bateu de cobertura. "Caraca, que golaço! Até parecia habilidoso (risos)", provocou ele.

Figueiredo aproveitou o direito de resposta e devolveu a provocação.

- Sorte é a chapada que ele acerta (risos) - se divertiu o jovem atacante, antes de cobrir o companheiro de 40 anos de elogio:

- O Nenê é um paizão para todo mundo, por onde ele passa ele está alegrando a rapaziada. É um cara de muito bom coração. Ele é uma referência para todo nós, nos treinamentos ele dá dicas, ajuda muito.

Globo Esporte