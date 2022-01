F1 tornará obrigatória vacinação contra a Covid-19 e deve relaxar restrições

(Foto: Peter Fox/Getty images)





Prestes a iniciar sua terceira temporada atravessada pela pandemia do coronavírus, que irrompeu em escala mundial em março de 2020, a Fórmula 1 adotará em 2022 uma medida importante: todos na categoria, incluindo pilotos, funcionários das equipes e convidados, devem obrigatoriamente estarem vacinados contra a Covid-19 para o campeonato que começa em 20 de março.

- A F1, através da FOM (Formula One Managment) exigirá que todo o pessoal de viagem seja totalmente vacinado, e não solicitará isenções - declarou um porta-voz da categoria.

A notícia vem alguns dias após a confirmação do GP da Austrália sobre a obrigatoriedade da imunização para a etapa, seguindo medidas de restrição impostas pelo governo - o caso de maior notoriedade no local foi a deportação do tenista sérvio Novak Djokovic, declaradamente anti-vacina.

Com a vacinação mandatória, a expectativa é que a F1 relaxe as medidas de proteção adotadas atualmente, como o número de testes realizados ao longo da temporada e as bolhas de cada equipe, que visam resguardar funcionários essenciais e pilotos em caso de uma transmissão do vírus.

A categoria continuará seguindo as regras de cada país que visitará. Em 2021, sedes de etapas como o GP dos Estados Unidos, Catar, Arábia Saudita e Abu Dhabi exigiram que visitantes de outros países estivessem imunizados. Segundo a mídia internacional, todos os pilotos estão imunizados.

No fim da temporada 2021, 19 dos 20 pilotos (excetuando-se Kimi Raikkonen) participaram de uma campanha promovida pela F1 para incentivar a vacinação, com participação de Stefano Domenicali, CEO da categoria, e Jean Todt, então presidente da Federação Internacional do Automobilismo (FIA).

- Vacinas são a nossa saída dessa pandemia, e precisamos manter todos seguros e seguir em frente juntos. Já tomei minha vacina e minha dose de reforço, e peço a todos que façam o mesmo. A Fórmula 1 está avançando e pedimos que todos façam sua parte - declarou Domenicali.

As restrições vacinais nos países visitados pela categoria em 2021 fizeram com que o piloto do carro médico, Alan van der Merwe, se ausentasse das provas por não ter se vacinado - por escolha própria.

Globo Esporte