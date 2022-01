Yuri Alberto valoriza 1400%, vira maior venda do Inter e deixa clube perto de meta para 2022

(Foto: Ricardo Duarte/Divulgação, Inter)





Menos de dois anos depois de chegar, Yuri Alberto deixa o Inter como a maior venda da história do clube e uma valorização de 1400%. Contratado por R$ 10 milhões em agosto de 2020 junto ao Santos, o atacante de 20 anos foi negociado com o Zenit, da Rússia, por 25 milhões de euros, o equivalente a R$ 150,5 milhões, e não atua mais pelo Colorado.

A venda imediata para o Zenit foi anunciada no domingo. Durante a semana, os clubes já haviam acertado a transferência para o início de julho, mas o clube russo ofereceu 5 milhões de euros a mais para contar com Yuri já nesta janela de transferências, e a oferta foi aceita pela direção.

Com 75% dos direitos do atacante, o Inter vai abocanhar cerca de R$ 112,5 milhões na transação. O montante dá um novo fôlego nas finanças coloradas e ajuda o clube a ficar muito perto de bater a meta de R$ 120,8 milhões em receitas com vendas de jogadores orçada para 2022.

A venda de Yuri Alberto também se torna a maior negociação na história do Inter. Ainda que não seja a maior em euros, em razão da força da moeda em relação ao real atualmente, supera de longe nomes como Oscar, Nilmar e Alexandre Pato. Até então, a maior negociação do clube era a transferência de Oscar ao Chelsea em 2012, que rendeu R$ 79 milhões à época.

– É a maior negociação da história do Internacional. Fruto de um processo importante desde a sua captação até o processo final de assinatura dos documentos envolvendo vários setores do clube, que trabalharam juntos, desde a prospecção até a venda final – comemorou o presidente Alessandro Barcellos.

Anunciado em agosto de 2020, após uma reviravolta na negociação com o Santos, Yuri Alberto também vira o grande case de sucesso do modelo de negócio que tem orientado as contratações do clube nos últimos anos. A direção decidiu apostar em jogadores jovens, com potencial de evolução e de gerar lucros. O meia Mauricio, também com 20 anos, é outro que chegou ao Beira-Rio nos mesmos moldes.

O atacante viajou na quinta-feira para realizar exames médicos em Portugal, onde o Zenit realiza a intertemporada, e não retorna a Porto Alegre. Após o anúncio da negociação, ele postou uma mensagem de despedida da torcida colorada nas redes sociais.

– O vermelho e branco desta camisa fez eu me apaixonar e me tornar um de vocês. Foi tudo muito incrível. Foi sensacional. Para sempre e um até logo, Inter! Muito obrigado – declarou, em vídeo publicado pelo clube.

