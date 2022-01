Com foco no Mundial de Clubes, Palmeiras freia conversas por renovações no elenco

(Foto: Cesar Greco)





O Palmeiras não vai tratar de renovações com seus jogadores antes da disputa do Mundial de Clubes, em fevereiro. O Verdão tem três atletas com vínculos que se encerram em 2022, sendo que Deyverson já pode assinar um pré-contrato com outras equipes.

– Tivemos casos específicos na temporada passada e soubemos como conduzir. Faremos da mesma forma com Scarpa e Deyverson. O Palmeiras sempre procura ter as ações em conjunto com os atletas de forma transparente. E antes disso, temos algo fundamental, planejado, que é o Mundial. A prioridade total é esta competição e os atletas estão cientes desta condição – respondeu o diretor de futebol Anderson Barros.

Deyverson tem contrato até junho e já pode acertar com outras equipes, enquanto Gustavo Scarpa e Marcos Rocha estão assinados até o dia 31 de dezembro. Os estafes dos jogadores aguardam ainda um contato da diretoria alviverde para tratar de suas permanências.

O volante Jailson, que está prestes a ser anunciado, também assinará por uma temporada com o Verdão. Marcelo Lomba, goleiro contratado para ser reserva de Weverton, é outro jogador com vínculo apenas até o fim de 2022.

Victor Luis e Willian, que tinham contrato até o fim deste ano, foram negociados com Ceará e Fluminense, respectivamente, e não voltam mais a jogar pelo Verdão. O mesmo deve acontecer com Lucas Lima, que negocia a renovação de seu empréstimo com o Fortaleza.

Globo Esporte