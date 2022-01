De Bruyne faz golaço, e Manchester City vence Chelsea em “decisão”

O Manchester City segue a passos largos rumo ao bicampeonato inglês. Neste sábado, o time de Pep Guardiola venceu o Chelsea por 1 a 0 numa espécie de “decisão” da Premier League e se isolou ainda mais na liderança do torneio. Kevin de Bruyne, com um golaço, foi o herói do triunfo no City of Manchester Stadium.

Com a vitória, a 12ª seguida na Premier League, o Manchester City se isolou ainda mais na liderança, alcançando 56 pontos e abrindo 13 para o Chelsea, 2º colocado e que chegava para a partida com a esperança de diminuir a diferença para o rival (daí a atmosfera de “decisão” da partida). O time de Pep Guardiola volta a campo no dia 22 para encarar o Southampton, enquanto os comandados de Thomas Tuchel jogam na próxima terça-feira contra o Brighton. Essa partida é adiantada da 24ª rodada por causa da participação do Chelsea no Mundial de Clubes. Veja a classificação atualizada do Campeonato Inglês.

Após um primeiro tempo que foi apenas um espectador, Ederson fez uma defesa espetacular com um minuto de jogo na segunda etapa evitando um chute de Lukaku que poderia ter aberto o placar quando o jogo estava 0 a 0. Ederson, por sinal, alcançou uma marca considerável: sem sofrer gols hoje, ele não foi vazado em 50% de seus jogos na Premier League (83/166), tornando-o o único goleiro com mais de 100 aparições na história da competição a registrar tal feito. Muro!

Gabriel Jesus, herói da vitória por 1 a 0 no primeiro turno sobre o Chelsea em Londres, começou na reserva e entrou apenas aos 43 do segundo tempo. Pelo lado do Chelsea, Thiago Silva foi titular e peça fundamental para defesa dos Blues segurar o ataque do City, o melhor da Premier League, durante boa parte da partida.

Apoiados pelos seus torcedores, os comandados de Guardiola tiveram total domínio no primeiro tempo. Grealish, frente à frente com Kepa, teve chance clara de marcar para o City, mas parou nas mãos do goleiro espanhol, que teve boa atuação. O Chelsea, que teve pouco mais de 30% de posse de bola, não deu nenhum chute a gol na etapa inicial algo que não acontecia desde maio de 2018.

No segundo tempo, logo com um minuto, o Chelsea finalmente chutou. Mas Ederson, brilhantemente, evitou o gol de Lukaku. No entanto, os Blues pararam por aí e voltaram a apenas se defender diante de um City com muito ímpeto. E depois de tanto martelar, os donos da casa abriram o placar com Kevin de Bruyne, que fez um golaço aos 24 (passou por Kanté na velocidade e acertou lindo chute de chapa com muita curva sem chances para Kepa).

Em desvantagem, Tuchel finalmente deixou a retranca de lado e foi para cima. No entanto, a defesa do City, bem postada atrás, não deu brechas e segurou o resultado para desespero do treinador alemão.

Globo Esporte