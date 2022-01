Endrick faz dois, goleiro pega pênalti, Palmeiras vence o Real Ariquemes-RO e avança na Copinha

O Palmeiras venceu o Real Ariquemes-RO por 3 a 0, na manhã deste sábado, em duelo pela segunda rodada da fase de grupos da Copinha. Depois de abrir o placar no primeiro tempo com Vitinho, o Verdão definiu o placar com Endrick, que entrou na segunda etapa e fez dois. O goleiro Kaíque ainda defendeu uma penalidade para garantir a classificação alviverde à próxima fase.

Endrick foi poupado e só entrou no segundo tempo do jogo, mas teve tempo de brilhar mais uma vez. Aos 15 anos de idade, o camisa 9 fez dois gols, sendo um em jogada invidual com direito a drible da vaca. Com 167 gols em 170 jogos pela base do Verdão, o centroavante deve inclusive treinar com o elenco profissional no domingo.

Com a vitória sobre o Real Ariquemes-RO, o Palmeiras manteve 100% de aproveitamento e garantiu vaga na próxima fase da Copinha. O Verdão tem seis pontos, assim como Água Santa. Os dois times, já classificados, definem a primeira posição da chave no confronto da próxima terça, às 15h15 (de Brasília).

Globo Esporte