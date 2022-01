Zenit-RUS aumenta proposta ao Inter para contar com Yuri Alberto já nesta janela

(Foto: Ricardo Duarte/Divulgação, Internacional)





Yuri Alberto pode ter feito sua última partida pelo Inter na quarta-feira passada, contra o Juventude. Após chegar a um acordo com o clube gaúcho para contratar o jogador em julho, o Zenit, da Rússia, mudou de ideia e quer contar com o atacante imediatamente. Para isso, o clube europeu elevou a proposta de 20 milhões de euros para 25 milhões de euros (R$ 150,5 milhões).

A informação foi divulgada por GaúchaZH e confirmada pelo ge. Conforme apurado pela reportagem, a negociação está praticamente fechada, a depender da conclusão documentação. Yuri Alberto já foi aprovado nos exames médicos em Portugal, onde o clube realiza intertemporada, e deve ficar por lá.

Na quinta-feira, o atacante foi liberado pela direção do Inter para viajar a Europa. Ele realizaria exames médicos e assinaria contrato antes de retornar a Porto Alegre para cumprir mais seis meses de contrato com o Inter.

O Inter detém 75% dos direitos econômicos de Yuri Alberto e receberia R$ 90,6 milhões na transferência acordada inicialmente. Com a nova oferta, o clube gaúcho vai abocanhar R$ 112,5 milhões, a maior transferência da história do clube.

No Beira-Rio desde 2020, o atacante disputou 85 jogos pelo clube até agora, com 31 gols marcados. O vínculo com o clube gaúcho ia até a metade de 2025.

Globo Esporte