Torcedores do São Paulo invadem o gramado na Copinha e tentam agredir jogador do Palmeiras; faca é encontrada

A semifinal da Copinha entre São Paulo e Palmeiras, vencida pelo Verdão neste sábado, na Arena Barueri, terminou com uma cena lamentável nos acréscimos da partida. Torcedores do Tricolor invadiram o gramado e tentaram agredir jogadores do Verdão.

Para piorar, os árbitros encontraram uma faca dentro do gramado. Ainda não se sabe se algum dos torcedores a portava ou se ela foi atirada, mas algum torcedor, apesar da revista da Polícia Militar na entrada do estádio, entrou com a arma.

Globo Esporte