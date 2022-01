Com receitas adiantadas, Cruzeiro se apega à alavancagem de programa de sócios para gerar recursos

(Foto: Fernando Moreno/AGIF)





O Cruzeiro adiantou e já utilizou receitas adiantadas de televisionamento e patrocínio do clube, firmados nos últimos anos. Com isso, a previsão de novos recursos financeiros fica concentrada na alavancagem do clube mineiro no programa de sócios, neste momento.

Foi o que evidenciou o diretor executivo de futebol, Pedro Martins, em entrevista coletiva no clube mineiro, nesta semana. A situação já vinha sido evidenciada logo após a aquisição de Ronaldo do futebol cruzeirense.

- A gente já sabe que o Cruzeiro antecipou grande parte das receitas para os próximos anos. O Cruzeiro vem montando uma equipe extremamente qualificada para repensar todas as fontes de receita e as formas de fazer futebol dentro de um novo planejamento - disse Martins.

O clube adiantou receitas de televisionamento até 2023, inclusive do Estadual. Teve uma nova injeção de recursos do Mineiro neste ano, mas já utilizou os recursos também.

Com isso, a Raposa busca agora impulsionar o programa de sócios. Na última sexta-feira, o número chegou a 27 mil. Aumento de mais de 100% desde a chegada de Ronaldo Fenômeno, mas ainda longe da meta estabelecida e busca pela gestão do ex-jogador. O valor anual poderia chegar a R$ 25 milhões se atingisse a marca.

- A gente sabe do tamanho do clube, da torcida. Através do ambiente, teremos multiplicação do número de sócios. E, com o apoio do sócio, vamos conseguir fazer futebol e montar uma equipe, cada vez mais, competitiva - reitera Pedro Martins.

O dirigente apontou que o clube pensa em novas receitas para o caixa cruzeirense.

- Dentro do departamento de futebol, nosso objetivo é fazer o melhor com recurso disponível. Vamos trabalhar com o recurso que temos em caixa. Mas com a força da torcida do Cruzeiro, vamos conseguir ter cada vez mais recurso para investimento, não só dentro de campo, estrutura, novas pessoas para que o clube através de uma instituição forte, consiga alcançar os resultados que estamos planejando.

Globo Esporte