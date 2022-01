Eliminado, Inter questiona escalação de dupla do Palmeiras em duelo pela Copinha

Eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Inter busca esclarecimentos sobre as presenças de Endrick e Jhonatan, do Palmeiras na derrota por 2 a 1 nesta segunda-feira, pelas oitavas de final.

A dupla testou positivo para Covid-19 na semana passada. Jhonatan, inclusive, fez um dos gols dos paulistas no duelo desta manhã.

O Colorado enviou um e-mail à Federação Paulista de Futebol, que rege o torneio, para receber informações sobre os exames e o prazo de isolamento dos jogadores. Não há um tempo para receber a resposta.

O Palmeiras demonstra tranquilidade quanto ao cenário. O clube assegura promover testes corriqueiros no grupo e se ampara na mudança do protocolo do Ministério da Saúde, que diminuiu de 10 para cinco dias o prazo de isolamento para casos sem sintomas respiratórios, sem febre há 24 horas e com teste negativo.

A Copinha apresenta um "protocolo de operação de jogo". Nele, cita que casos positivos para o coronavírus precisariam permanecer afastados por 10 dias.

Confira o que diz o protocolo de operação de jogo da Copinha

“Os critérios para retorno deverão seguir as condições clínicas do atleta ou membro da comissão técnica, e o tempo mínimo de 10 dias completos após a coleta que apontou o PCR Positivo nos atletas assintomáticos ou oligossintomáticos, acompanhado obrigatoriamente do atestado assinado pelo médico do Clube responsável pelo atleta ou pelo membro da equipe técnica. Nos casos claramente sintomáticos, o atleta deverá ser submetido a avaliação clínica criteriosa para retorno. O atestado deverá ser enviado ao Comitê Médico da FPF através do e-mail comitemedico@fpf.org.br”.

