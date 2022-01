Roland Garros deve barrar entrada de Djokovic na edição de 2022

Por Redação Blog do Esporte





Depois de ser proibido de disputar o Australian Open e ser deportado da Austrália, Novak Djokovic deve ficar de fora de mais um Grand Slam. O governo da França informou que só atletas vacinados poderão participar da edição de 2022 de Roland Garros. Além dos atletas, todos os envolvidos no torneio precisarão comprovar a vacinação.

A decisão da vacinação ocorre pouco depois da ministra do Esporte da França, Roxana Maracineanu, informar que tenistas não vacinados contra o coronavírus poderiam participar do torneio.

"O certificado de vacinação foi adotado. Assim que a lei for promulgada, será obrigatório apresentá-lo para entrar em locais públicos já sujeitos ao passe (estádio ou teatro) e valerá para todos os espectadores, atletas e funcionários franceses ou estrangeiros", declarou Maracineanu.

Djokovic foi deportado da Austrália por não justificar a ausência de vacinação contra a Covid-19. O tenista chegou a entrar com recurso para impedir a anulação do visto, o que foi negado pela Corte Federal do país. Sem vacina contra a doença, Djokovic não comprovou o motivo médico que dispensasse a imunização.

O Grand Slam de Rolando Garros, um dos mais importados do circuito mundial, começa no dia 22 de maio.