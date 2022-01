Mundial de Surfe: Italo Ferreira vence na estreia e avança em Pipeline

Atual campeão olímpico, Italo Ferreira teve dificuldades na estreia da temporada 2022 do Mundial de Surfe, até trocou a prancha, mas conseguiu vencer a bateria da primeira rodada da etapa de Pipeline, no Havaí. Neste sábado, o brasileiro somou 7,06 pontos para superar o australiano Callum Robson (6,17) e o peruano Miguel Tudela (4,03). Com a vitória, Italo avançou direto à terceira rodada. Outros quatro brasileiros também avançaram: Filipe Toledo, Caio Ibelli, Samuel Pupo e Miguel Pupo.

O mar cresceu no momento da bateria de Italo, a quinta do dia. Os surfistas estavam sendo engolidos pelas ondas na parte final do tubo. Por duas vezes o campeão olímpico tentou, mas ficou no tubo. Até que na terceira onda o brasileiro saiu do tubo e ainda fez uma manobra para conseguir 5,83 pontos. Logo na sequência, trocou de prancha, mas não conseguiu uma segunda onda boa. Ainda assim se manteve na liderança, somando 7,06 pontos, contra 6,17 de Robson e 4,03 de Tudela.

Pouco antes de Italo entrar em ação, Caio Ibelli foi o primeiro brasileiro a ir ao mar. Substituto do atual campeão mundial Gabriel Medina, que abriu mão da disputa para cuidar da saúde mental, Caio não ameaçou o australiano Connor O'Leary (7,83 + 7,67), mas somou 10,07 pontos para superar o australiano Morgan Cilic, quinto colocado do ano passado, para avançar direto à terceira rodada.

Dois brasileiros também avançaram na sexta bateria do dia. Atual vice-campeão mundial, Filipe Toledo arrancou uma boa onda com um aéreo no fim para vencer a disputa, somando 7,00 pontos. Em um mar difícil, o estreante Samuel Pupo somou 4,57 pontos e também avançou na segunda posição, superando o havaiano Ivan Florence, que tomou uma pancada da onda no início da bateria e teve de trocar de prancha.

Miguel Pupo pegou uma bateria bastante equilibrada e avançou na segunda posição, somando 6,20 pontos. Ficou atrás do australiano Jackson Baker (6,43), mas superou o português Frederico Morais (5,33).

Mais três brasileiros ainda vão competir na primeira rodada neste sábado: Jadson André, João Chianca e Deivid Silva.

As baterias da primeira rodada em Pipeline

Bateria 1: Jordy Smith (AFS) 6,46 x Ezekiel Lau (HAV) 7,00 x Owen Wright (AUS) 13,34

Bateria 2: Griffin Colapinto (EUA) 10,47 x Jordan Lawler (AUS) 5,60 x Matthew McGillivray (AFS) 7,67

Bateria 3: Morgan Cibilic (AUS) 5,17 x Connor O'Leary (AUS) 15,50 x Caio Ibelli (BRA) 10,07

Bateria 4: Conner Coffin (EUA) 9,63 x Jake Marshall (EUA) 2,43 x Barron Mamiya (HAV) 16,57

Bateria 5: Italo Ferreira (BRA) 7,06 x Callum Robson (AUS) 6,17 x Miguel Tudela (PER) 4,03

Bateria 6: Filipe Toledo (BRA) 7,00 x Samuel Pupo (BRA) 4,57 x Ivan Florence (HAV) 0,23

Bateria 7: Kanoa Igarashi (JAP) 12,00 x Seth Moniz (HAV) 16,44 x Carlos Munhoz (CRC) 9,50

Bateria 8: Frederico Morais (POR) 5,33 x Miguel Pupo (BRA) 6,20 x Jackson Baker (AUS) 6,43

Bateria 9: John John Florence (HAV) x Jadson Andre (BRA) x João Chianca (BRA)

Bateria 10: Jack Robinson (AUS) x Kelly Slater (EUA) x Lucca Mesinas (PER)

Bateria 11: Kolohe Andino (EUA) x Ethan Ewing (AUS) x Imaikalani deVault (HAV)

Bateria 12: Leonardo Fioravanti (ITA) x Deivid Silva (BRA) x Nat Young (EUA)



