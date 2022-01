RBR crê que manterá performance junto com Mercedes apesar de mudanças na F1

(Foto: Mark Thompson/Getty Images)





O ano de 2022 marca a introdução do novo regulamento técnico da Fórmula 1, que promete trazer mudanças significativas nos carros. Porém, para a RBR, essa não será a única novidade, já que o time trabalha no desenvolvimento do próprio motor após a saída da fornecedora Honda. Ainda assim, a equipe austríaca se mostrou otimista diante das próprias chances e de sua rival em 2021, a Mercedes.

- Claro que com grandes mudanças como essa você nunca terá total certeza, mas ao menos nós e a Mercedes temos potencial, as pessoas certas e continuidade. Isso fala por si em um novo duelo no mais alto nível, até porque nenhum outro piloto se equipara a (Lewis) Hamilton e (Max) Verstappen - disse Helmut Marko, consultor do time.

Rivais na briga pelo título da temporada passada, Lewis Hamilton e Max Verstappen venceram 18 das 22 provas do campeonato. A dupla protagonizou momentos tensos, com direito a punições e duas fortes batidas, e se revezaram na liderança do Mundial.

Empatado com o rival na última corrida do ano, o GP de Abu Dhabi, o holandês da RBR faturou o título ao vencer depois de ultrapassar Hamilton na última volta - sucedendo uma série de decisões polêmicas dos comissários na gestão do safety car. O campeonato de construtores, porém, ficou com a Mercedes.

Para o ano que se inicia, o objetivo da equipe de Verstappen é repetir o feito de 2021.

- O objetivo é conquistar um novo título mundial. A fábrica funciona quase sem parar. Os ingleses não ligam muito pra férias de qualquer forma, só se ocupam com o Boxing Day (celebrado dia 26 de dezembro, após o Natal) - brincou Marko.

A Honda, que começou a trabalhar com a RBR em 2019, anunciou sua saída da F1 em 2020. Na temporada 2022, porém, a equipe austríaca ainda vai trabalhar com auxílio dos engenheiros da marca japonesa.

Além disso, o projeto de desenvolvimento dos motores está congelado até 2025 na F1; ou seja, ela e a AlphaTauri, equipe irmã, continuarão em tese utilizando as mesmas especificações projetadas pela montadora.

Com intuito de despedir-se da categoria com um título, a Honda adiantou para 2021 o motor que entregaria à RBR apenas em 2022. Helmut Marko reconheceu que o projeto para este ano ainda está em desenvolvimento, mas apesar de cauteloso, se mantém confiante:

- Ainda não recebi nenhuma informação conflitante. A Honda está trabalhando muito nessas modificações. O que ouvi até agora é positivo, embora a performance ainda não esteja no nível de 2021. Mas de qualquer jeito, temos que esperar e ver como vai ser à longo prazo.

A Fórmula 1 dará início à temporada 2022 com o GP do Bahrein em 20 de março. Antes, os pilotos terão o primeiro contato com o novo carro da categoria nos testes de pré-temporada, em fevereiro.

