Bia Haddad vence e avança; Thiago Monteiro é eliminado do Australian Open

(Foto: Getty Images)





Bia Haddad suou, mas estreou com vitória no Australian Open. A brasileira, número 83 o mundo, venceu de virada a americana Katie Volynets, número 176 do mundo, que veio do qualifying. O placar final marcou 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/3. Thiago Monteiro, outro representante do país na chave de simples, foi eliminado.

Bia não vencia na chave principal de Melbourne desde 2019, quando furou o qualifying e também passou da primeira rodada. Embalada pelo título de duplas no WTA de Sydney, a número 1 do Brasil terá uma pedreira pela frente na próxima fase. A adversária será a romena Simona Halep, ex-líder do ranking da WTA.

A partida desta terça foi dura para Bia em diversos momentos. Na primeira parcial cometeu vários erros não forçados e rapidamente se viu com 0-4 contra. Nas parciais seguintes a brasileira teve o serviço ameaçado mais de uma vez, mas conseguiu salvar os break points e converter as chances que criou para selar a vitória.

Thiago Monteiro, número 79 do mundo, não teve a mesma sorte. O francês Benoit Paire, número 56 do ranking da ATP, levou a melhor por 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 3/6, 7/5, 2/6 e 7/5. Na próxima fase Paire enfrentará o búlgaro Grigor Dimitrov.

