Rafael rompe tendão de Aquiles, passará por cirurgia e desfalca Botafogo por pelo menos seis meses

(Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)





O Botafogo informou na manhã desta quarta-feira que o lateral Rafael terá de passar por uma cirurgia após romper o tendão de Aquiles da perna esquerda durante o jogo contra o Boavista, na estreia do Carioca, na última terça-feira. O clube não divulgou uma previsão de retorno, mas o processo de recuperação desse tipo de lesão leva ao menos seis meses.

A contusão ocorreu no fim do primeiro tempo quando, ao dar um chute da entrada da área, Rafael sofreu um pisão sem querer de Diogo Rangel no pé esquerdo. O lateral alvinegro caiu e socava o gramado por causa das fortes dores, antes de receber atendimento médico. Ele deixou o campo sem conseguir pisar com o pé esquerdo e foi substituído.

Em nota ainda durante a partida, o clube informou que o jogador havia sentido apenas dores na panturrilha, mas que passaria por mais avaliações. O novo exame ocorreu nesta quarta e apontou o rompimento do tendão.

Momentos antes de o clube divulgar a contusão nesta manhã, o jogador publicou em uma rede social um versículo bíblico de motivação, e recebeu forte apoio dos torcedores alvinegros.

Rafael foi a principal contratação do Botafogo na última temporada, e havia uma grande expectativa de que ele pudesse emplacar uma sequência de jogos no início de 2022. Após a cirurgia, ele vai iniciar o tratamento no Alvinegro.

Globo Esporte