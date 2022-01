Após jogos adiados, liga da Itália convoca reunião de emergência

(Foto: Getty Images)





A "Lega Serie A", a liga que organiza o Campeonato Italiano, convocou os seus membros para uma assembleia de emergência neste sábado. Os representantes dos clubes vão se reunir virtualmente para avaliar as medidas já tomadas e por vir em relação ao aumento do número de casos de Covid-19 no país.

De acordo com a nota divulgada pela liga italiana, os seguintes tópicos estarão na agenda das duas videoconferências marcadas para as próximas horas:

Verificação dos poderes

Comunicados do presidente da liga e do CEO

Emergência Covid: resoluções sobre a participação do público

Outras possibilidades

Na sexta-feira, o primeiro ministro da Itália, Mario Draghi, entrou em contato com o presidente da Federação de Futebol da Itália (FIGC), Gabriele Gravina, para que fossem avaliadas as possibilidades de suspender o Campeonato Italiano ou que a competição continuasse com portões fechados.

A Serie A espera que o novo protocolo apresentado às autoridades de saúde de país no próximo encontro seja o suficiente para impedir medidas mais drásticas. De acordo com o jornal "Gazzetta dello Sport", os clubes discutirão a chance de reduzir a capacidade dos estádios para cinco mil pessoas, como foi feito no Campeonato Francês.

Até o momento, quatro partidas da 20ª rodada do Campeonato Italiano de 2021/22 foram adiadas por causa da nova onda de Covid-19 na Europa: Atalanta x Torino, Bologna x Inter de Milão, Fiorentina x Udinese e Salernitana x Venezia.

Globo Esporte