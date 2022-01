CBFA volta a convocar a seleção brasileira de futebol americano após um hiato de mais de 4 anos

Depois de pouco mais de quatro anos, a seleção brasileira de futebol americano voltará à ativa. A Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA) convocou nesta semana 49 jogadores para um amistoso que o Brasil Onças fará contra o Europa Warriors, em março, em São Paulo. Será o retorno da equipe, que entrou em campo pela última vez em dezembro de 2017 e, desde então, ainda viu o esporte ser profundamente afetado pela pandemia da Covid-19 no Brasil e no mundo.

A renovada Seleção, agora sob o comando do técnico Brian Guzman, passou por uma mudança quase completa em sua comissão técnica, anunciada recentemente pela CBFA. A tão esperada convocação é a primeira parte de um ciclo que mira a participação do Brasil Onças na Copa do Mundo de Futebol Americano, prevista para acontecer em 2023, na Alemanha.

Os atletas entrarão em campo no dia 26 de março para uma partida amistosa contra o Europe Warriors, equipe que contará com os melhores jogadores da Europa. O jogo acontecerá no fechamento do Brasil Onças Week, evento que será realizado entre os dias 20 e 26 de março de 2022 e marcará o retorno oficial da seleção brasileira de futebol americano aos gramados.

Dos 49 atletas convocados por Brian Guzman, apenas 17 são remanescentes da última convocação da seleção brasileira de futebol americano, em 16 de dezembro de 2017. Naquela ocasião, o Brasil Onças venceu a Argentina por 38 a 0 em partida amistosa realizada no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Todos os demais são atletas que nesse período ganharam notoriedade no esporte no território nacional, fazendo parte do processo de renovação proposto pela CBFA. É o caso do João Pessoa Espectros, equipe paraibana, atual campeã brasileira, que cederá 11 atletas à Seleção.

Hiato de 4 anos, com pandemia no meio

Tendo jogado pela última vez em 2017, o Brasil Onças disputaria o Mundial em 2019, mas a competição foi adiada. Daí se deu o início desse hiato, que foi reforçado pela pandemia da Covid-19, instaurada no Brasil há quase dois anos. Esse problema sanitário mundial mudou completamente a rotina do esporte também no território nacional.

Desde a paralisação de competições até significativas mudanças no cronograma de treinos dos atletas das mais variadas modalidades, o futebol americano no país, um dos esportes que mais se popularizou entre os desportistas na última década, foi um dos mais impactados com as medidas adotadas para a contenção do novo coronavírus.

O esporte da bola oval foi um dos primeiros a paralisarem as atividades no Brasil, ainda no início de 2020, e retornou gradativamente à rotina apenas no último trimestre de 2021. Até por conta de tanto tempo sem jogos, o amante do futebol americano certamente comemorou bastante a divulgação da convocação da seleção brasileira de futebol americano.

Confira a relação dos atletas convocados

QUARTERBACKS

Alvaro Siqueira Fadini (Ostrava Steelers)

Romário Reis (Timbó Rex)

Catullo João Góes (Guarulhos Rhynos FA)





LINHA OFENSIVA

Otávio Amorim (Timbó Rex)

Pollys Sacramento (Cruzeiro FA/ Berlin Thunder)

Lenin Caldeira (João Pessoa Espectros)

Iury Machado (Vasco Almirantes)

Patrick Riboli (Sorriso Hornets)

Murilo Machado Silva “Kong” (Wroclaw Panthers)

Tiago Lourencini (Timbó Rex)

Felipe Garcia (Tubarões do Cerrado)

Dhiego Taylor (João Pessoa Espectros)

Victor Quintas (Cruzeiro FA)





TIGHT ENDS

Lucas Adolfo (Recife Mariners)

Carlos de Paiva (Goiania Rednecks)

Athos Daniel Jr (Coritiba Crocodiles)





WIDE RECEIVERS

Heron Azevedo (João Pessoa Espectros)

Guilherme Meurer (Timbó Rex)

Victor Hugo (Spartans Football)

Jonathas Fonseca (Timbó Rex)

Vitor Ramalho (João Pessoa Espectros)

Ewandson Nunes (Goiania Rednecks)





RUNNING BACKS

Luis Eduardo Leal de Sousa (Timbó Rex)

Jonatha Barbosa (João Pessoa Espectros)

Rodrigo Cerqueira Agueda (Vasco Almirantes)





LINHA DEFENSIVA

Bruno Sherman Pereira Caldas (João Pessoa Espectros)

Maicoul De Souza Alves (Rio Preto Weilers)

Ramon Verdugo Junior (Timbó Rex)

Marcus Tulio Lucas “Tuleba” (Galo FA)

Andrey Luís Pereira (Timbó Rex)

Túlio Inácio de Albuquerque (João Pessoa Espectros)

Breno Ribeiro “DK” (Galo FA)

Junior De Souza Briele (Cologne Centurions, Alemanha)





LINEBACKERS

Luis Polastri Neto (Timbó Rex)

Ryan David Gomes (Galo FA)

Igor Mota de Oliveira (Cuiaba Arsenal)

Giovanni Martino Pichetti (Timbó Rex)

Igor Trigueiro Nery (João Pessoa Espectros)

Jefferson Rodrigues Martins (Coritiba Crocodiles)





SAFETIES

Luiz Gustavo Wolter Goedert (Black Hawks)

Guilherme Santana (Recife Mariners)

Charles Wagner Barcelar Filho (Tubarões do Cerrado)

José Edvaldo Rosas Filho (João Pessoa Espectros)

Andrew Bernardini (Timbó Rex)





CORNERBACKS

Raphael da Cruz Menezes (Free Agent)

Flávio de Almeida Aires Gouveia (João Pessoa Espectros)

Caio Nunes (Timbó Rex)





SPECIAL TEAM / KICKERS

Amilcar Gaspar “Özil” Neto (Timbó Rex)

Diego Farias Aranha de Lucena (João Pessoa Espectros)





Globo Esporte