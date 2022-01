CBF espera "ok" da Inglaterra e alinha amistosos com Argentina e seleção asiática no meio do ano

(Foto: Lucas Figueiredo / CBF)





A CBF tenta avançar nas negociações para fechar os três amistosos que a seleção brasileira realizará na data Fifa do meio do ano, já de olho na Copa do Mundo do Catar. Enquanto aguarda um "ok" da Inglaterra, que gostou da proposta de um duelo entre o fim de maio e o início de junho, a entidade tem acordo encaminhado para enfrentar a Argentina e trabalha para viabilizar o embate com um adversário asiático.

Como mostrou o ge, a oferta para um duelo entre Brasil x Inglaterra partiu do presidente interino da CBF, Ednaldo Rodrigues, há duas semanas. O amistoso fará parte de um pacote de eventos conjuntos organizados pela Conmebol e pela Uefa.

A intenção é realizar o duelo em Londres no mesmo período de disputa do amistoso entre os atuais campeões da Copa América e da Eurocopa, Argentina x Itália, marcado para o dia 1º de junho.

Porém, a Associação de Futebol da Inglaterra ainda não confirmou a realização do confronto porque precisa adequar o calendário da seleção, que já conta com quatro partidas da Liga das Nações prevista para essa data Fifa.

Já o embate entre Brasil x Argentina faz parte de um compromisso comercial com a Pitch, empresa que tem os direitos de explorar comercialmente amistosos das duas seleções. Por contrato, as rivais precisam se enfrentar pelo menos mais uma vez até o fim de 2022, e a CBF entende que o melhor é que isso já aconteça no meio do ano.

Inicialmente, a Pitch prefere que o duelo seja realizado na Austrália. Porém, se a CBF conseguir viabilizar o embate com a Inglaterra, a entidade pretende pedir que o clássico com a Argentina também aconteça na Europa, para facilitar a logística das duas seleções.

Como essa data Fifa vai de 30 de maio a 14 de junho, Tite e sua comissão técnica entendem que o ideal é a realização de três amistosos no período. O sorteio da Copa do Mundo, previsto para 1º de abril, será fundamental para definir os planos da CBF. No momento, a tendência é que o Brasil também encare um rival asiático no meio do ano - o último adversário daquele continente que a Seleção enfrentou foi a Coreia do Sul (3 a 0, em novembro de 2019). Negociações já estão em andamento desde o ano passado.

O planejamento brasileiro é deixar eventuais confrontos contra seleções africanas e da Concaf (Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe) para setembro, na última data Fifa antes da Copa. Isso pode mudar de acordo os adversários sorteados para o Mundial.

Tite preferia ter mais desafios contra rivais europeus, mas a Seleção tem encontrado dificuldade para viabilizá-los, por conta da realização da Liga das Nações.

Uma alternativa tentada pela CBF foi montar duas seleções em março. Nesse cenário, o Brasil enviaria um time alternativo à rodada final das Eliminatórias, contra Chile e Colômbia, enquanto a formação principal viajaria à Europa para amistosos mais robustos - Espanha e Holanda foram alguns dos rivais procurados. Porém, a Fifa vetou tal plano.

A última seleção europeia que o Brasil enfrentou foi a Tchéquia (ex-República Tcheca), em março de 2019, com vitória por 3 a 1.

Veja abaixo a agenda da Seleção em 2022:

1/2 - Brasil x Paraguai, no Mineirão

24/3 - Brasil x Chile, na Arena Fonte Nova

29/3 - Brasil x Bolívia, em La Paz

1º/4 - Sorteio de grupos Copa do Mundo

Entre 31 de maio e 14 de junho - Três amistosos, com datas, locais e adversários a definir

Entre 19 e 27 de setembro - Dois amistosos, com datas, locais e adversários a definir

21/11 - Abertura da Copa do Mundo





